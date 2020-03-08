Прем'єр Чехії закликав Італію закрити кордон з Європою через коронавірус

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com-oberbank)

Більшість випадків зараження коронавірусом в Європі зафіксовано в Італії

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш закликав італійський уряд заборонити громадянам Італії виїжджати в Європу у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

За словами Бабиша, такі заходи необхідні для того, щоб побороти поширення коронавіруса в Європі.

"Італія повинна заборонити всім своїм громадянам виїжджати в Європу, тому що ми не можемо видати таке розпорядження в Шенгені", - сказав прем'єр Чехії.

За станом на вечір 7 березня в Чехії підтвердили 26 випадків коронавіруса. Більшість з них пов'язані з відвідинами Італії або спілкуванням з особами, які там були.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії ввели суворі обмеження і закрили на карантин 12 провінцій у зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Серед низ Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро та Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

Також РБК-Україна писало, що в Європі за станом на ранок 8 березня кількість хворих коронавірусом перевищила 9 тисяч осіб. При цьому в Італії офіційно зареєстровано 5883 випадків захворювання.