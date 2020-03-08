ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Чехії закликав Італію закрити кордон з Європою через коронавірус

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 12:34
Прем'єр Чехії закликав Італію закрити кордон з Європою через коронавірус
Фото: Андрій Бабиш (flickr.com-oberbank)

Більшість випадків зараження коронавірусом в Європі зафіксовано в Італії

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш закликав італійський уряд заборонити громадянам Італії виїжджати в Європу у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

За словами Бабиша, такі заходи необхідні для того, щоб побороти поширення коронавіруса в Європі.

"Італія повинна заборонити всім своїм громадянам виїжджати в Європу, тому що ми не можемо видати таке розпорядження в Шенгені", - сказав прем'єр Чехії.

За станом на вечір 7 березня в Чехії підтвердили 26 випадків коронавіруса. Більшість з них пов'язані з відвідинами Італії або спілкуванням з особами, які там були.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії ввели суворі обмеження і закрили на карантин 12 провінцій у зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Серед низ Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро та Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

Також РБК-Україна писало, що в Європі за станом на ранок 8 березня кількість хворих коронавірусом перевищила 9 тисяч осіб. При цьому в Італії офіційно зареєстровано 5883 випадків захворювання.

Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови У Чернівецькій області через коронавірус продезінфікували всі автовокзали
Новини України ІталіяКоронавірусЧехияЕвропа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся