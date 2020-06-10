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Першого заступника Кличко будуть судити за напад на поліцейського

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 14:59
Першого заступника Кличко будуть судити за напад на поліцейського
Фото: Володимир Слончак (УНІАН)

Обвинувальний акт направлений у Солом'янський районний суд Києва

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Його звинувачують за напад на поліцейського.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зазначається, що наразі обвинувальний акт направлений у Солом'янський районний суд Києва для розгляду по суті.

"Київською місцевою прокуратурою № 9 направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього столичного чиновника, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, інцидент стався в ніч з 26 на 27 квітня на території Солом'янського району Києва. Тоді поліцейські зупинили автомобіль, в якому перебував Слончак і депутат Київради Людмила Костенко, яка була за кермом. Щодо Костенко правоохоронці почали складати адміністративний протокол за їзду з вимкненими фарами, коли в ситуацію втрутився Слончак і завдав одному з поліцейських кілька ударів. При цьому за даними поліцейських В результаті чиновника затримали, а поліцейських був доставлений в лікарню з травмою.

Як повідомляло РБК-Україна, після затримання Слончаку повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту до 27 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКМДАобвинениеСуд
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