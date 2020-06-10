Первого зама Кличко будут судить за нападение на полицейского

Фото: Владимир Слончак (УНИАН)

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Его обвиняют за нападение на полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

"Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 апреля на территории Соломенского района Киева. Тогда полицейские остановили автомобиль в котором находился Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая была за рулем. В отношении Костенко правоохранители начали составлять административный протокол за езду с выключенными фарами, когда в ситуацию вмешался Слончак и нанес одному из полицейских несколько ударов. При этом по данным полицейских В итоге чиновника задержали, а полицейских был доставлен в больницу с травмой.

Как писало РБК-Украина, после задержания Слончаку сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Позже ему избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста до 27 июня.

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Автор: Игорь Литвиненко