Перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі: що далі

"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту RAZONI. Судно з 27 тисяч тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.

Як виглядає "зерновий коридор"?

Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту, на якій видно межі "зернового коридору".

Так, на карті синьою точкою позначено острів Зміїний, цифрою 1 - початок маршруту та формування каравану під час прямування з них, цифрою 2 - район формування/розформування каравану.

Хто перевіряє кораблі?

26 липня у Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), організованого для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру мають оглядати судна із зерном.

Як часто судна вирушатимуть із українських портів?

Планується, що в день з портів України виходитимуть одним кораблем.

"Планується, що судно відправлятиметься... щодня. Якщо нічого не піде не так, деякий час експорт здійснюватиметься одним судном на день", - цитує Reuters високопоставленого турецького посадовця.