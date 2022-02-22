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Перша хвиля. Глава МЗС Британії підписала санкції проти Росії

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас підписала перший пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР". Санкції спрямовані на російських олігархів і банки, які близькі до Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"За російську агресію доводиться жорстоко розплачуватися. Сьогодні я підписав першу хвилю санкцій, спрямованих проти олігархів і банків, близьких до Кремля. Ми будемо продовжувати посилювати санкції, якщо Росія відмовиться від деескалації", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Британія оголосила, що вводить санкції проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Британія введе санкції проти депутатів Держдуми і сенаторів Ради Федерації РФ, які голосували за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, 21 лютого Путін офіційно визнав "ЛНР" і "ДНР". Сьогодні Держдума і Радфед Росії ратифікували так звані "договори про дружбу" з ними.

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ВеликобританіяСанкції проти Росії