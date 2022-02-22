UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первая волна. Глава МИД Британии подписала санкции против России

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России за признание "ЛДНР". Санкции направлены на российских олигархов и банки, которые близки к Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"За российскую агрессию приходится жестоко расплачиваться. Сегодня я подписал первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю. Мы будем продолжать усиливать санкции, если Россия откажется от деэскалации", - написала она.

Напомним, сегодня Британия объявила, что вводит санкции против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Британия введет санкции против депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации РФ, которые голосовали за признание "ЛДНР".

Отметим, 21 февраля Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали так называемые "договоры о дружбе" с ними.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкции против России