Вірні ПЦУ вже становлять відносну більшість серед православних України

Фото: молебен на Володимирській гірці (РБК-Україна)

Кожен п'ятий православний відносить себе до ПЦУ, ще 12% - до УПЦ КП

У жовтні 2019 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 13% громадян країни або 20% з-поміж православних. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування до УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) належать 8% серед всіх громадян і 12% серед православних, відповідно; до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) - 11% і 16%, відповідно.

Водночас серед громадян, які ідентифікують себе із православ’ям, відчутно зросло число "просто православних" - з 35% у 2018 році до 47% у 2019 році.

razumkov.org.ua

За даними опитувань Центру Разумкова, впродовж 2000-2013 років відзначалася стала тенденція поступового зростання частки вірних УПЦ-КП серед громадян, які ідентифікували себе із православ’ям - якщо у 2000 році вони становили 18%, то у 2013 році - 26% православних віруючих. Частка вірних УПЦ(МП) помітно зросла між 2000-м і 2010 роками (з 14 до 35%), проте надалі спостерігалося її зниження (до 28% у 2013 році).

Після 2013 року тенденція відпливу віруючих з УПЦ і збільшення числа вірних УПЦ-КП прискорились, і у 2018 року чисельність вірних цих церков становила, відповідно 19% і 43% з-поміж громадян, які відносили себе до православних, 12% і 29%, відповідно, серед усіх опитаних.

У грудні 2018 року УПЦ-КП та УАПЦ об’єдналися в Православну церкву України, яка в січні 2019 році отримала від вселенського патріархату томос про автокефалію. Однак, уже в травні почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під рішенням про створення ПЦУ та проголосив відновлення Київського патріархату, що підтримали окремі єпископи і групи вірних УПЦ-КП.

Центр Разумкова провів опитування з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2 015 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України.

У жовтні Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України. Через це Російська православна церква заявила про розрив відносин з Грецькою церквою.