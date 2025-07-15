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Раскрыт секрет правильного мытья головы, о котором мало кто знает

Вторник 15 июля 2025 11:49
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Раскрыт секрет правильного мытья головы, о котором мало кто знает Фото: Как правильно мыть голову для блеска волос (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас мечтают о блестящих и здоровых волосах, и рынок переполнен разнообразными средствами для ухода. Однако, если ваши волосы сейчас не в лучшем состоянии, причина может быть не в неправильном выборе продуктов, а в неправильной последовательности их нанесения.

Как правильно мыть голову для красоты волос, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на парикмахера Джиджи в TikTok.

Шампунь (первое мытье)

Первое нанесение шампуня прежде всего направлено на удаление поверхностной грязи, жира, пота и остатков укладочных средств с кожи головы и прядей волос. Он помогает расщепить и смыть эти загрязнения, облегчая второе, более тщательное очищение волос и кожи головы.

Первоначальное мытье может не создать много пены, особенно если есть значительное количество жира или средств для укладки, поскольку поверхностно-активные вещества в шампуне работают, чтобы связываться с этими веществами и удалять их.

После смывания первого шампуня ваши волосы становятся более чистыми и более восприимчивыми к дальнейшему очищению или уходу.

Шампунь (второе мытье)

Джиджи отметила, что после первого мытья необходимо нанести шампунь еще раз. После смывания второй шампунь способен проникать эффективнее, позволяя ему глубоко очистить волосы и кожу головы.

Это более глубокое очищение помогает удалить любые остатки загрязнений и гарантирует, что ваши волосы тщательно вымыты. Кроме того, второе мытье шампунем позволяет активным ингредиентам шампуня, таким как те, что направлены на борьбу с перхотью, увлажнение или защиту цвета, работать эффективнее, поскольку больше нет барьера из жира или остатков.

В результате ваши волосы становятся чище, легче и лучше подготовленными к кондиционеру или другим средствам.

Кондиционер

Кондиционер улучшает текстуру, внешний вид и послушность ваших волос. После мытья шампунем, которое может смыть естественные масла и оставить волосы сухими или шершавыми, кондиционер помогает восстановить влагу и разгладить кутикулу волос. Это делает волосы более мягкими, блестящими и легкими для расчесывания.

Кондиционер также может уменьшить статическое электричество, минимизировать пушистость и защитить волосы от повреждений, вызванных укладкой или факторами окружающей среды. Покрытие волос помогает удерживать увлажнение и может сделать волосы здоровыми в целом.

Несмываемое средство (Leave-in)

Несмываемый кондиционер - это средство для ухода за волосами, которое наносится после мытья и остается на волосах без смывания. Он помогает добавить влагу, распутать пряди и сделать волосы более послушными.

Несмываемые кондиционеры также могут защищать волосы от термической укладки и повреждений окружающей среды, уменьшать пушистость и усиливать блеск.

Термозащита

Термозащита для волос - это продукт, предназначенный для минимизации повреждений, вызванных инструментами для укладки, такими как выпрямители, плойки и фены. Она работает, образуя защитный барьер на прядях волос, что помогает уменьшить потерю влаги и защищает волосы от высоких температур инструментов для укладки.

Этот барьер может помочь предотвратить такие проблемы, как сухость, ломкость, секущиеся кончики и тусклость, которые часто являются результатом частой термической укладки. Кроме того, многие термозащиты содержат кондиционирующие ингредиенты, которые добавляют блеск и гладкость, делая ваши волосы здоровее на вид и мягче на ощупь после укладки.

Если вы будете использовать все эти продукты в таком порядке, ваши волосы будут выглядеть блестящими и великолепными.

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