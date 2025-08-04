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Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина

Понедельник 04 августа 2025 07:45
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Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина Рецепты сезонных салатов, которые подойдут для обеда или ужина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Салаты - это не только о легких перекусах, но и полноценные блюда, которые могут стать основой обеда или ужина. Они сочетают в себе полезные ингредиенты, скорость приготовления и разнообразие вкусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и семейного врача Екатерины Ежовой.

Салат с куриным филе и горошком

Ингредиенты:

  • огурец - 1 большой
  • куриное филе - 1 шт.
  • вареные куриные яйца - 3 шт.
  • консервированный горох - 1 банка
  • греческий йогурт - 4 ст.л
  • соевый соус - 1 ст.л
  • дижонская горчица - 1 ст.л

Сначала нарезаем кубиками огурец, куриное филе и яйца. Добавляем в миску также горошек.

После этого для заправки смешиваем йогурт, соевый соус, горчицу и заправляем салат.

Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужинаСалат с куриным филе и горошком (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с красной рыбой и крем-сыром

Ингредиенты:

  • микс-салат
  • огурец - 1 шт.
  • крем-сыр - 1 ч.л
  • красная рыба - 100-150 г
  • помидоры черри
  • оливковое масло - 1 ст.л
  • лимонный сок - 1 ч.л
  • соевый соус - 1 ст.л

Листья салата выложите в тарелку. Далее огурец порежьте длинными слайсами, покрошите в него сыр, сверните трубочкой и выложите на салат.

Рыбу тоже нарежьте слайсами и закрутите в трубочку. Помидоры разрежьте пополам и добавьте в миску.

Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок.

Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужинаСалат с красной рыбой и крем сыром (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с яйцом и брокколи

Ингредиенты:

  • яйцо - 4 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • брокколи - соцветия 1 овоща
  • греческий йогурт - 3 ст.л
  • французская горчица - 1 ст.л

В начале яйцо и огурец нарезаем кубиками. Брокколи нужно отварить и нарезать соцветия любыми кусочками.

Соедините йогурт и горчицу и заправьте салат.

Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужинаСалат с яйцом и брокколи (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с куриным филе и жареными овощами

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • кабачок - 1 небольшой
  • болгарский перец - половинка
  • микс-салат
  • помидоры черри
  • консервированная кукуруза - половина банки
  • красный лук - половинка
  • греческий йогурт - 3 ст.л
  • оливковое масло - 1 ч.л

Предварительно обжариваем куриное филе, которое нарезано кусочками со специями для мяса, солью и перцем. Далее слегка поджариваем нарезанный перец и кабачок, добавляем в овощи прованские травы.

В миску выкладываем микс-салат, нарезанные черри, кукурузу и тонко нарезанный лук.

Все смешиваем и заправляем йогуртом и оливковым маслом.

Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужинаСалат с куриным филе и жареными овощами (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с креветками и персиком

Ингредиенты:

  • креветки - 200 г
  • руккола
  • помидоры черри
  • авокадо - половинка
  • оливковое масло - 1- ст.л
  • бальзамический соус - по вкусу
  • персик или манго - 1 шт.

Сначала нужно поджарить креветки со специями и чесноком. В тарелку выкладываем рукколу и добавляем нарезанные помидоры черри.

Авокадо и персик режем крупными кубиками и тоже добавляем вместе с креветками в миску.

Для заправки смешайте масло и бальзамический соус.

Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужинаСалат с креветками и персиком (фото: (фото: instagram.com/dr.yezhova)

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