Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина
Салаты - это не только о легких перекусах, но и полноценные блюда, которые могут стать основой обеда или ужина. Они сочетают в себе полезные ингредиенты, скорость приготовления и разнообразие вкусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и семейного врача Екатерины Ежовой.
Салат с куриным филе и горошком
Ингредиенты:
- огурец - 1 большой
- куриное филе - 1 шт.
- вареные куриные яйца - 3 шт.
- консервированный горох - 1 банка
- греческий йогурт - 4 ст.л
- соевый соус - 1 ст.л
- дижонская горчица - 1 ст.л
Сначала нарезаем кубиками огурец, куриное филе и яйца. Добавляем в миску также горошек.
После этого для заправки смешиваем йогурт, соевый соус, горчицу и заправляем салат.
Салат с куриным филе и горошком (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат с красной рыбой и крем-сыром
Ингредиенты:
- микс-салат
- огурец - 1 шт.
- крем-сыр - 1 ч.л
- красная рыба - 100-150 г
- помидоры черри
- оливковое масло - 1 ст.л
- лимонный сок - 1 ч.л
- соевый соус - 1 ст.л
Листья салата выложите в тарелку. Далее огурец порежьте длинными слайсами, покрошите в него сыр, сверните трубочкой и выложите на салат.
Рыбу тоже нарежьте слайсами и закрутите в трубочку. Помидоры разрежьте пополам и добавьте в миску.
Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок.
Салат с красной рыбой и крем сыром (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат с яйцом и брокколи
Ингредиенты:
- яйцо - 4 шт.
- огурец - 1 шт.
- брокколи - соцветия 1 овоща
- греческий йогурт - 3 ст.л
- французская горчица - 1 ст.л
В начале яйцо и огурец нарезаем кубиками. Брокколи нужно отварить и нарезать соцветия любыми кусочками.
Соедините йогурт и горчицу и заправьте салат.
Салат с яйцом и брокколи (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат с куриным филе и жареными овощами
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- кабачок - 1 небольшой
- болгарский перец - половинка
- микс-салат
- помидоры черри
- консервированная кукуруза - половина банки
- красный лук - половинка
- греческий йогурт - 3 ст.л
- оливковое масло - 1 ч.л
Предварительно обжариваем куриное филе, которое нарезано кусочками со специями для мяса, солью и перцем. Далее слегка поджариваем нарезанный перец и кабачок, добавляем в овощи прованские травы.
В миску выкладываем микс-салат, нарезанные черри, кукурузу и тонко нарезанный лук.
Все смешиваем и заправляем йогуртом и оливковым маслом.
Салат с куриным филе и жареными овощами (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат с креветками и персиком
Ингредиенты:
- креветки - 200 г
- руккола
- помидоры черри
- авокадо - половинка
- оливковое масло - 1- ст.л
- бальзамический соус - по вкусу
- персик или манго - 1 шт.
Сначала нужно поджарить креветки со специями и чесноком. В тарелку выкладываем рукколу и добавляем нарезанные помидоры черри.
Авокадо и персик режем крупными кубиками и тоже добавляем вместе с креветками в миску.
Для заправки смешайте масло и бальзамический соус.
Салат с креветками и персиком (фото: (фото: instagram.com/dr.yezhova)
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