Персики на зиму половинками. Они не сравнятся с магазинными
В сезон персиков самое время позаботиться о сладких заготовках на зиму. Среди самых любимых вариантов хозяек - целые половинки в сиропе, которые остаются твердыми, ароматными и невероятно вкусными. Такой десерт прекрасно подходит детям, а взрослые охотно добавляют его к выпечке или подают как самостоятельное блюдо.
Как приготовить персики на зиму половинками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook кулинарки Jayne lubowitz
Этот рецепт рассчитан на 6 литровых баночек, но при желании можно сделать и полпорции.
Что нужно:
- 35-40 спелых персиков
- 400 г сахара
- 1 ч. л. лимонной кислоты
- 2 литра воды
- стерилизованные банки и крышки
Как приготовить:
Хорошо промойте персики и осторожно удалите косточки, разрезав их пополам. Если хотите, снимите кожицу - так плоды будут более нежными, хотя можно оставить ее для более яркого вкуса.
- Выложите половинки в банки - по 6-7 штук в каждую, не заполняя емкость до краев.
- Вскипятите 2 литра воды и залейте персики. Прикройте крышками и дайте банкам остыть.
- Когда вода остынет, слейте ее обратно в кастрюлю, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.
- В каждую банку бросьте щепотку лимонной кислоты и залейте горячим сиропом.
- Закрутите крышки, переверните банки вверх дном и хорошо укутайте одеялом до полного остывания.
Персики получаются целенькими, твердыми и очень ароматными. Зимой их можно подавать детям как полезный десерт, использовать для украшения тортов или добавлять в пироги. Однажды попробовав эти сладкие плоды в сиропе, захочется снова возвращаться к их вкусу.
Вас может заинтересовать
- Вкусный крем из яблок на зиму
- Рецепт сгущенки из груши, которая готовится из трех ингредиентов
- 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина