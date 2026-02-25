Папа Римский выступил с неожиданным требованием к священникам: при чем здесь ИИ

Папа Римский Лев XIV потребовал от священников не использовать искусственный интеллект при подготовке текстов для проповедей для верующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

В частности Папа Римский выдвинул священникам требование "войти в реальную жизнь" и "воздержаться от соблазна готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта", поскольку ИИ и интернет нужно использовать осторожно.

"Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность", - сказал он.

При этом Папа Римский напомнил, что проповедники "делятся верой", когда произносят проповеди. ИИ, по его мнению, не может "делиться верой" с людьми.

"Если мы можем предложить служение, которое инкультурируется в месте, в приходе, где мы работаем, люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу", - добавил он.