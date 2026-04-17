Первый танкер с нефтью прошел Ормузский пролив после блокады США, - СМИ

По данным системы отслеживания судов, в четверг поздно вечером танкер Shalamar прошел южнее острова Ларак в Иране и вышел в Оманский залив.

Судно загрузило около 450 тыс. баррелей сырой нефти на острове Дас в Объединенных Арабских Эмиратах.

Танкер типа Aframax, который сейчас загружен примерно наполовину, указывает пакистанский порт Карачи как конечный пункт назначения.

Отмечается, что на фоне ограничений, введенных в регионе, ВМС США требуют от судовладельцев получать разрешения как от иранской, так и от американской стороны для вывоза нефти и других грузов из Персидского залива.

Ранее, в минувшее воскресенье, Shalamar уже пытался пройти Ормузский пролив и войти в Персидский залив, однако тогда развернулся на фоне срыва переговоров между Ираном и США.

Впоследствии танкер снова совершил проход и отправился в направлении острова Дас, принадлежащего ОАЭ.