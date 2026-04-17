Первый танкер с нефтью прошел Ормузский пролив после блокады США, - СМИ

11:36 17.04.2026 Пт
Судно осуществило редкий заход и выход через пролив
Иллюстративное фото: первый танкер с нефтью прошел Ормузский пролив после блокады США (Getty Images)

Танкер Shalamar под флагом Пакистана стал первым судном, которое вышло через Ормузский пролив с грузом сырой нефти с начала блокады США 13 апреля.

По данным системы отслеживания судов, в четверг поздно вечером танкер Shalamar прошел южнее острова Ларак в Иране и вышел в Оманский залив.

Судно загрузило около 450 тыс. баррелей сырой нефти на острове Дас в Объединенных Арабских Эмиратах.

Танкер типа Aframax, который сейчас загружен примерно наполовину, указывает пакистанский порт Карачи как конечный пункт назначения.

Отмечается, что на фоне ограничений, введенных в регионе, ВМС США требуют от судовладельцев получать разрешения как от иранской, так и от американской стороны для вывоза нефти и других грузов из Персидского залива.

Ранее, в минувшее воскресенье, Shalamar уже пытался пройти Ормузский пролив и войти в Персидский залив, однако тогда развернулся на фоне срыва переговоров между Ираном и США.

Впоследствии танкер снова совершил проход и отправился в направлении острова Дас, принадлежащего ОАЭ.

Блокада США Ормузского пролива

Напомним, Центральное командование США объявило о введении полной блокады морского сообщения с Ираном с 13 апреля по приказу президента Дональда Трампа.

Ограничения действуют в Персидском и Оманском заливах и касаются всех судов, следующих в или из иранских портов. Трамп пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы.

Как сообщают западные СМИ, с начала действия блокады США заставили по меньшей мере 13 судов, вышедших из иранских портов, изменить курс.

В то же время другие медиа пишут, что несмотря на объявленные ограничения, подсанкционный китайский танкер пересек Ормузский пролив несмотря на блокаду.

Кроме того, сообщается, что подсанкционные суда, связанные с Ираном, начали использовать альтернативные маршруты для прохода через Ормузский пролив на фоне американских ограничений, которые продолжаются уже третий день.

