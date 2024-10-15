Переходить дорогу нужно по правилам: какой штраф могут выписать пешеходам

За нарушение правил перехода проезжей части (в неустановленных местах или на красный сигнал светофора) пешеходов могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Как правильно переходить дорогу

Правоохранители объяснили, что согласно действующим правилам пешеходы должны переходить проезжую часть:

по пешеходным переходам - подземным и надземным

в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин

Уточняется, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:

или регулировщика

или светофора

Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых объектов, ограничивающих обзорность), пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

"Несмотря на то, что на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, в ПДД предусмотрено, что прежде, чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, они должны убедиться, что это будет безопасно для их жизни и здоровья", - объяснили в патрульной полиции.

Какое наказание грозит недобросовестным пешеходам

В пресс-службе полиции рассказали, что только за минувшие сутки (понедельник, 14 октября) патрульные привлекли к ответственности 31 пешехода - за нарушение правил перехода проезжей части в неустановленных местах.

Украинцам напомнили, что согласно части 1 статьи 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходов могут наказать за:

неповиновение сигналам регулировки дорожного движения

переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами

невыполнение других правил дорожного движения

В такой ситуации на человека могут наложить штраф в размере 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 255 грн.

Пост патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)