Переходить дорогу нужно по правилам: какой штраф могут выписать пешеходам
За нарушение правил перехода проезжей части (в неустановленных местах или на красный сигнал светофора) пешеходов могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Как правильно переходить дорогу
Правоохранители объяснили, что согласно действующим правилам пешеходы должны переходить проезжую часть:
- по пешеходным переходам - подземным и надземным
- в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин
Уточняется, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:
- или регулировщика
- или светофора
Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых объектов, ограничивающих обзорность), пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
"Несмотря на то, что на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, в ПДД предусмотрено, что прежде, чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, они должны убедиться, что это будет безопасно для их жизни и здоровья", - объяснили в патрульной полиции.
Какое наказание грозит недобросовестным пешеходам
В пресс-службе полиции рассказали, что только за минувшие сутки (понедельник, 14 октября) патрульные привлекли к ответственности 31 пешехода - за нарушение правил перехода проезжей части в неустановленных местах.
Украинцам напомнили, что согласно части 1 статьи 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходов могут наказать за:
- неповиновение сигналам регулировки дорожного движения
- переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами
- невыполнение других правил дорожного движения
В такой ситуации на человека могут наложить штраф в размере 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 255 грн.
Пост патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, что выполнение сигналов регулировщика обязательно для всех участников дорожного движения - водителей, велосипедистов и даже пешеходов.
Значит, чтобы уберечь здоровье и избежать проблем с правоохранителями, украинцам следует помнить значения сигналов, которые подает регулировщик.
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