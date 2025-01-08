Водителям напомнили, что грозит за нарушение главного правила на дороге

Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям о базовом и элементарном правиле дорожного движения, которое не только помогает избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП), но и может уберечь кошелек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

О каком правиле дорожного движения идет речь

"Базовое и элементарное правило дорожного движения, которое знают все: на запрещающий сигнал светофора - остановись", - отметили в патрульной полиции.

Уточняется, что не все водители, к сожалению, придерживаются этого правила, поэтому правоохранители часто выявляют такое нарушение и привлекают водителей-нарушителей к ответственности.

В качестве примера патрульные опубликовали видео, на котором зафиксировано несколько случаев таких нарушений (на улице Киевский Шлях в городе Борисполь), между которыми прошло всего 10 минут.

В обоих случаях полиция:

остановила водителей транспортных средств

провела профилактические беседы

вынесла постановления по части 2 статьи 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП

Отметим, что санкция этой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусматривает штраф в размере 510 гривен.

"Однако подобное нарушение может привести к серьезным последствиям - дорожно-транспортному происшествию с пострадавшими или погибшими", - добавили патрульные и призвали всех участников дорожного движения: