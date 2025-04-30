"Изумрудный" вместо зеленого? Как на самом деле изменятся светофоры в Украине с 1 мая
Завтра, 1 мая, Украина официально переходит на новые светофоры, которые будут иметь, в частности, немного другой зеленый сигнал. Некоторые называют обновленный цвет "изумрудным", однако на самом деле - это не совсем так.
Подробнее о том, почему цвет сигнала светофоров меняют, что об этом говорят в полиции, планируют ли в Украине менять все старые светофоры, а также каким на самом деле будет "новый зеленый цвет", - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Почему цвет сигнала светофоров меняют с 1 мая
Цвет сигнала светофоров в Украине - с привычного для граждан зеленого на несколько иной (который некоторые называют "изумрудный") - будет изменен на фоне введения обновленного национального стандарта.
Еще в прошлом году государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНИУЦ") опубликовало соответствующий приказ №282 (от 15 ноября 2024 года):
- о принятии одного (обновленного) национального стандарта;
- об отмене другого (старого) национального стандарта.
"Принять национальный стандарт с предоставлением в силу с 01 мая 2025 года - ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия" (на замену ДСТУ 4092-2002)", - говорится в документе.
Следовательно, обновленный ДСТУ начнет действовать в Украине именно с 1 мая текущего года.
О чем рассказали украинцам в Патрульной полиции
Тогда же (в конце ноября 2024 года) первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам "принципиально серьезных отличий не предусматривает".
Он уточнил, что (согласно сообщению государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" или ГП "НИРИ"), новый ДСТУ был принят "с целью гармонизации с европейскими нормами".
Кроме того, правоохранитель поделился фрагментами новой редакции ДСТУ.
Что изменится в светофорах по новому стандарту
По словам Билошицкого, к основным отличиям в светофорах, согласно новому национальному стандарту, необходимо отнести следующие:
- стрелки на линзах светофоров будут шевронные;
- цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым - более насыщенным, приведенным к европейским стандартам (несмотря на то что некоторые могут называть новый цвет "изумрудным");
- велосипедные светофоры - с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм (для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги);
- велосипедные светофоры - с пиктограммой велосипеда и с линзой 200 мм (если светофор размещен над дорогой);
- совместные велопешеходные светофоры;
- таймер обратного отсчета времени - как на пешеходных, так и на транспортных (в том числе на велосипедных) светофорах.
Планируют ли в Украине заменять все старые светофоры
В заключение Билошицкий подчеркнул: о замене всех старых светофоров в стране речь не идет.
"Только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", - объяснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Публикация Билошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)
В пресс-службе государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" подтвердили, что новации:
- будут касаться только новых светофоров (которые будут устанавливаться);
- никоим образом не будут затрагиваться светофорные объекты, по которым не завершен срок эксплуатации.
Можно ли говорить, что новые светофоры будут "изумрудными"
Согласно информации, обнародованной на официальном сайте ГП "НИРИ":
- в новом стандарте никоим образом не упоминается слово "изумрудный";
- для обозначения цветов светофора применяются общепринятые в мире - красный, желтый и зеленый (цвета, которые соответствуют венской Конвенции о дорожных знаках и сигналах).
Следовательно, сигнал "изумрудного" цвета (вместо зеленого) в новых светофорах внедрен на самом деле не будет (несмотря на информацию, которая может распространяться в медиа или социальных сетях).
"ГП "НИРИ", как непосредственный разработчик этого ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия", просит не искажать и не манипулировать информацией, а для начала открыть и прочитать новый стандарт", - подчеркнули в учреждении.
Кроме того, украинцам напомнили несколько толкований "изумрудного" цвета:
- согласно Украинскому толковому словарю "изумрудный" - это ярко зеленый цвет;
- согласно Словарю синонимов украинского языка "изумрудный" - зеленый (имеющий цвет зелени, травы и т.д.).
"Одной из многих новаций, которые ввела команда ГП "НИРИ" в этом стандарте, стало приведение положений нашего стандарта - в части границ цветных зон для зеленого сигнала светофора - в соответствие с европейскими требованиями (где такой цвет применяется почти 10 лет)", - объяснили в институте.
Границы цветных зон для световых сигналов в Украине (инфографика: nidi.org.ua)
Простыми словами, зеленый цвет сигнала светофора (по новому ДСТУ) визуально станет лучше для восприятия всеми участниками дорожного движения:
- более насыщенным;
- более ярким.
"Но он не будет "изумрудным", "ярко-зеленым", "зеленоватым", "травяным" или еще каким-то... Значит, в Украине были, есть и будут оставаться светофоры, где сигналом, разрешающим движение, является зеленый сигнал светофора", - подытожили в государственном предприятии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Читайте также, могут ли велосипедисты игнорировать светофор (что об этом говорят в полиции).
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНИУЦ"), публикация Алексея Билошицкого в Facebook, пресс-служба государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" (ГП "НИРИ").
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