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Первый в мире - взорвался? В полиции рассказали 6 малоизвестных фактов о светофорах

Вторник 05 августа 2025 15:32
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Первый в мире - взорвался? В полиции рассказали 6 малоизвестных фактов о светофорах Сегодня отмечают Международный день светофора (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

По случаю Международного дня светофора первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поделился шестью самыми интересными фактами об этом устройстве оптической сигнализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Facebook.

Топ-6 малоизвестных фактов о светофорах

"Красный, зеленый, желтый... трехцветные светофоры сейчас являются повседневной частью жизни каждого человека. Но так было не всегда", - напомнил Белошицкий.

Так, первый светофор в мире был... газовым.

"Его установили в 1868 году в Лондоне возле парламента. Он имел всего два сигнала - красный и зеленый. Но работал недолго: после взрыва газа из-за утечки система стала опасной", - рассказал правоохранитель.

Тем временем современный электрический светофор появился в США.

Белошицкий поделился, что в 1914 году на перекрестке в Кливленде установили первый светофор:

  • с красным и зеленым светом;
  • со звуковым сигналом для смены фаз.

При этом управлялся он вручную.

Интересно также, что желтый свет на светофорах добавили позже.

"Третий (желтый) сигнал появился в 1920-х годах, чтобы водители имели время среагировать на смену сигнала", - объяснил полицейский.

В Украине первый светофор появился в Харькове.

"Это произошло в 1936 году. Сейчас в стране более 60 тысяч светофоров, которые ежедневно обеспечивают безопасность миллионов участников дорожного движения", - сообщил Белошицкий.

Он напомнил также, что светофоры адаптируют для пешеходов с недостатками зрения.

"Во многих странах пешеходные светофоры имеют звуковые сигналы или вибрационные панели, чтобы помогать людям с недостатками зрения", - отметил представитель полиции.

Кроме того, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил, что пиктограммы светофоров могут быть креативными.

Так, по его словам, в Германии популярны "Ампельман" - веселые фигурки на пешеходных светофорах.

Между тем в Испании, Дании и Швеции можно встретить светофоры:

  • с фигурками в форме сердец;
  • с фигурками в форме викингов;
  • с изображениями разных гендеров.

В завершение Белошицкий сообщил, что с начала года (с 01.01.2025) полицейские составили уже 65 841 административный материал по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Проезд на запрещающий сигнал светофора".

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа.

"Придерживайтесь правил дорожного движения и сигналов светофора", - подытожил правоохранитель.

Первый в мире - взорвался? В полиции рассказали 6 малоизвестных фактов о светофорахПервый в мире - взорвался? В полиции рассказали 6 малоизвестных фактов о светофорахПубликация Белошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)

Напомним, с 1 мая 2025 года Украина официально перешла на новые светофоры, которые имеют, в частности, несколько иной зеленый сигнал. Некоторые начали называть обновленный цвет "изумрудным", однако на самом деле - это не совсем так.

Учитывая введенные изменения, мы рассказывали, почему цвет сигнала светофоров решили изменить, что об этом сообщили в полиции, планируют ли в Украине менять все старые светофоры, а также каким на самом деле является "новый зеленый цвет".

Кроме того, мы объясняли, могут ли игнорировать светофор велосипедисты.

Читайте также, как нужно переходить дорогу пешеходам и какое наказание им грозит за нарушение правил.

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