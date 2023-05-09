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Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции

Фото: открыли для посетителей первый в мире корабль для работы БПЛА (twitter/tcsavunma)
Автор: Максим Шушко

Турция открыла для посетителей десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для работы БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter минобороны Турции.

В городе Измир в Турции открыли для посетителей военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Это первый в мире военный корабль, предназначенный для использования БПЛА.

“Корабль TCG Anadolu продолжает встречать наших граждан из Измира в порту Алсанджак", - сообщили в минобороны.

Ранее мы писали, Турция, 10 апреля, ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu.

Напомним, Турция отказалась по просьбе США передать Украине ЗРК С-400.

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Турция