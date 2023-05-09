Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции

В городе Измир в Турции открыли для посетителей военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Это первый в мире военный корабль, предназначенный для использования БПЛА.

“Корабль TCG Anadolu продолжает встречать наших граждан из Измира в порту Алсанджак", - сообщили в минобороны.