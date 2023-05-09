Перший у світі корабель-носій БПЛА відкрили для відвідувачів у Туреччині

У місті Ізмір в Туреччині відкрили для відвідувачів військовий корабель TCG Anadolu на який можуть сідати безпілотники. Це перший у світі військовий корабель, який призначений для використання БПЛА.

“Корабель TCG Anadolu продовжує зустрічати наших громадян з Ізміра в порту Алсанджак", - повідомили в міноборони.