ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция вывела в море первый в мире корабль, с которого могут взлетать БПЛА

Новина українською →
Турция, Вторник 11 апреля 2023 08:08
Турция вывела в море первый в мире корабль, с которого могут взлетать БПЛА Фото: президент Турции Реджеп Эрдоган (twitter/Presidency of the Republic of Türkiye)
Автор: Максим Шушко

Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Судно было заказано еще в 2015 году. Заложили его в феврале 2018 года, а спустили на воду в апреле 2019 года. Ввести в эксплуатацию его должны были в 2021 году , но из-за пандемии коронавируса перенесли.

В длину корабль достигает 231 метра, а в ширину - 32 метра. Его водоизмещение – 27 436 тонн. Максимальная скорость корабля - около 21 узла. Дальность плавания - 9000 морских миль, а действовать в море он может в течение 50 дней.

"TCG Anadolu имеет возможности для проведения военных операций в каждом уголке мира. С помощью этого корабля мы сможем быстро опрокидывать войска в кризисные регионы", - рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Отмечается, что 70% деталей, использованных при строительстве TCG Anadolu, сделаны в Турции.

Ранее мы писали, что Турция возьмет на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

Напомним, Турция, 11 апреля, запустит в космос свой первый спутник наблюдения собственного производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года