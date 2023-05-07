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Турция отказалась отправлять в Украину ЗРК С-400

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Воскресенье 07 мая 2023 15:48
Турция отказалась отправлять в Украину ЗРК С-400 Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты просили Турцию передать ЗРК С-400 в Украину, однако Анкара отказалась.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Haberturk.

По его словам, Соединенные Штаты "представили различные предложения" в отношении С-400.

"Они сделали предложения, которые напрямую касаются нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет?" - заявил Чавушоглу.

Глава МИД заявил, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину.

"США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину, и мы ответили "нет", - добавил он.

Напомним, ранее Чавушоглу заявлял, что Анкара стремится как скорейшего прекращения российско-украинской войны. Власти страны хотят вернуть Россию и Украину за стол мирных переговоров.

Также Чавушоглу заявлял, что Турция поддерживает скорейшее завершение войны захватнической России против Украины путем мирных переговоров и готова содействовать этому.

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