ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции

Новина українською →
Турция, Вторник 09 мая 2023 03:22
Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции Фото: открыли для посетителей первый в мире корабль для работы БПЛА (twitter/tcsavunma)
Автор: Максим Шушко

Турция открыла для посетителей десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для работы БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter минобороны Турции.

В городе Измир в Турции открыли для посетителей военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Это первый в мире военный корабль, предназначенный для использования БПЛА.

“Корабль TCG Anadolu продолжает встречать наших граждан из Измира в порту Алсанджак", - сообщили в минобороны.

Ранее мы писали, Турция, 10 апреля, ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu.

Напомним, Турция отказалась по просьбе США передать Украине ЗРК С-400.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне