Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции

Турция открыла для посетителей десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для работы БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter минобороны Турции.

В городе Измир в Турции открыли для посетителей военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Это первый в мире военный корабль, предназначенный для использования БПЛА.

“Корабль TCG Anadolu продолжает встречать наших граждан из Измира в порту Алсанджак", - сообщили в минобороны.