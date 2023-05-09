Первый в мире корабль-носитель БПЛА открыли для посетителей в Турции
Турция открыла для посетителей десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для работы БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter минобороны Турции.
В городе Измир в Турции открыли для посетителей военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Это первый в мире военный корабль, предназначенный для использования БПЛА.
“Корабль TCG Anadolu продолжает встречать наших граждан из Измира в порту Алсанджак", - сообщили в минобороны.
TCG ANADOLU, Alsancak Limanı'nda İzmirli hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TIZashjZcl— TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023
Ранее мы писали, Турция, 10 апреля, ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu.
Напомним, Турция отказалась по просьбе США передать Украине ЗРК С-400.
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