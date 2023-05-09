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Перший у світі корабель-носій БПЛА відкрили для відвідувачів у Туреччині

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Туреччина, Вівторок 09 травня 2023 03:22
Перший у світі корабель-носій БПЛА відкрили для відвідувачів у Туреччині Фото: відкрили для відвідувачів перший у світі корабель для роботи БПЛА (twitter/tcsavunma)
Автор: Максим Шушко

Туреччина відкрила для відвідувачів десантний корабель TCG Anadolu, призначений для роботи БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міноборони Туреччини.

У місті Ізмір в Туреччині відкрили для відвідувачів військовий корабель TCG Anadolu на який можуть сідати безпілотники. Це перший у світі військовий корабель, який призначений для використання БПЛА.

“Корабель TCG Anadolu продовжує зустрічати наших громадян з Ізміра в порту Алсанджак", - повідомили в міноборони.

Раніше ми писали, Туреччина, 10 квітня, ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu.

Нагадаємо, Туреччина відмовилася на прохання США передати Україні ЗРК С-400.

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