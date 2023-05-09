Перший у світі корабель-носій БПЛА відкрили для відвідувачів у Туреччині
Туреччина відкрила для відвідувачів десантний корабель TCG Anadolu, призначений для роботи БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міноборони Туреччини.
У місті Ізмір в Туреччині відкрили для відвідувачів військовий корабель TCG Anadolu на який можуть сідати безпілотники. Це перший у світі військовий корабель, який призначений для використання БПЛА.
“Корабель TCG Anadolu продовжує зустрічати наших громадян з Ізміра в порту Алсанджак", - повідомили в міноборони.
TCG ANADOLU, Alsancak Limanı’nda İzmirli hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU’ya yoğun ilgi gösteriyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TIZashjZcl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023
Раніше ми писали, Туреччина, 10 квітня, ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu.
Нагадаємо, Туреччина відмовилася на прохання США передати Україні ЗРК С-400.
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