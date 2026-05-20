Первый сиквел в серии и украинская локализация: что известно о World of Tanks: HEAT

Компания Wargaming официально объявила, что релиз нового бесплатного тактического шутера World of Tanks: Heat состоится 26 мая. Игра станет первым полноценным сиквелом в истории франшизы. Проект выйдет на ПК и консолях с полной поддержкой кроссплея.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Steam.
Главным отличием новой части World of Tanks: HEAT является интеграция элементов жанра "геройского шутера" в танковые сражения.
События игры разворачиваются в альтернативной временной линии, где научный прогресс привел к мировой войне. Игроки смогут выбирать элитных агентов, каждый из которых командует экспериментальной техникой и обладает индивидуальными навыками и ультимативными способностями. Для победы командам необходимо координировать умения героев.
На момент запуска в игре будут доступны 8 уникальных агентов, 15 моделей танков и 8 боевых карт. Пользователям предложат интенсивные PvP-режимы, среди которых "Завоевание", "Доминирование" и "Подтверждение убийства", а также возможность проводить тренировочные бои с ИИ.
В игре будут персонажи-агенты, которые имеют уникальные способности и собственные пути прогресса (скриншот: Steam)
Разработчики отметили, что генеративный ИИ использовался исключительно на этапе создания игры для вспомогательных задач - разработки идей, поддержки написания кода и помощи в локализации.
Игровой процесс будет полностью бесплатным с необязательными внутриигровыми покупками. Пользователи смогут настраивать свои танки, устанавливая динамическую защиту, фирменное оружие и активные умения.
Каждая машина имеет ограниченный бюджет на оснащение, что заставляет игроков выбирать компромиссы между огневой мощью и укреплением брони под собственный стиль игры.
Проект разрабатывался как полноценная кроссплатформенная игра с полной поддержкой контроллеров Xbox и PlayStation.
World of Tanks: HEAT выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox. Для игры на ПК понадобится сторонний аккаунт Wargaming.net (с возможностью связать его со Steam), а за безопасность будет отвечать античит на уровне ядра Easy Anti-Cheat.
Игра получит официальную украинскую локализацию с полной поддержкой текста, звука и субтитров.
Для запуска танкового экшена на ПК разработчики обнародовали такие технические параметры:
Минимальные системные требования для 1080p / 60 FPS на низких настройках с апскейлингом в режиме "Производительность":
Рекомендуемые системные требования для 1080p/60 FPS на максимальных настройках с апскейлингом DLSS Quality или FSR Ultra Qualit: