Перший сиквел у серії та українська локалізація: що відомо про World of Tanks: HEAT

Особливості геймплею, ігрові режими та сюжетне тло

Головною відмінністю нової частини World of Tanks: HEAT є інтеграція елементів жанру "геройського шутера" у танкові битви.

Користувачі отримають динамічні командні бої 10 на 10 (скриншот: Steam)

Події гри розгортаються в альтернативній часовій лінії, де науковий прогрес призвів до світової війни. Гравці зможуть обирати елітних агентів, кожен з яких командує експериментальною технікою та володіє індивідуальними навичками й ультимативними здібностями. Для перемоги командам необхідно координувати вміння героїв.

На момент запуску у грі будуть доступні 8 унікальних агентів, 15 моделей танків та 8 бойових карт. Користувачам запропонують інтенсивні PvP-режими, серед яких "Завоювання", "Домінування" та "Підтвердження вбивства", а також можливість проводити тренувальні бої з ШІ.

У грі будуть персонажі-агенти, які мають унікальні здібності та власні шляхи прогресу (скриншот: Steam)

Розробники зазначили, що генеративний ШІ використовувався виключно на етапі створення гри для допоміжних завдань - розробки ідей, підтримки написання коду та допомоги в локалізації.

Кастомізація техніки та технічні особливості

Ігровий процес буде повністю безкоштовним із необов'язковими внутрішньоігровими покупками. Користувачі зможуть налаштовувати свої танки, встановлюючи динамічний захист, фірмову зброю та активні вміння.

Кожна машина має обмежений бюджет на оснащення, що змушує гравців обирати компроміси між вогневою потужністю та зміцненням броні під власний стиль гри.

Проєкт розроблявся як повноцінна кросплатформна гра з повною підтримкою контролерів Xbox та PlayStation.

World of Tanks: HEAT вийде на персональних комп'ютерах, а також на консолях PlayStation 5 та Xbox. Для гри на ПК знадобиться сторонній акаунт Wargaming.net (з можливістю пов'язати його зі Steam), а за безпеку відповідатиме античіт на рівні ядра Easy Anti-Cheat.

Гра отримає офіційну українську локалізацію з повною підтримкою тексту, звуку та субтитрів.

Системні вимоги гри

Для запуску танкового екшену на ПК розробники оприлюднили такі технічні параметри:

Мінімальні системні вимоги для 1080p / 60 FPS на низьких налаштуваннях з апскейлінгом у режимі "Продуктивність":

ОС: Windows 10 (64-біт);

Процесор: Intel Core i5-4670K або AMD Ryzen 3 2200G;

Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 ГБ), AMD Radeon RX 560 (2 ГБ) або Intel Arc A310 (4 ГБ);

Версія DirectX: 12;

Місце на диску: 60 ГБ (рекомендовано SSD).

Рекомендовані системні вимоги для 1080p / 60 FPS на максимальних налаштуваннях з апскейлінгом DLSS Quality або FSR Ultra Qualit: