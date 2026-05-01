Microsoft запускает Xbox Mode для Windows 11: что изменится

11:04 01.05.2026 Пт
2 мин
Что скрывает новая игровая оболочка?
aimg Ольга Завада
Microsoft запускает Xbox Mode для Windows 11: что изменится Microsoft сделает из ПК консоль (фото: Magnific)

Microsoft объявила о запуске Xbox Mode для ПК на базе Windows 11. Разработчики обещают быстрый доступ к играм без отвлечения на системные процессы. Новый "консольный интерфейс" уже начал появляться у пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xbox Wire.

Ранее интерфейс был эксклюзивным для портативной консоли ROG Xbox Ally, где зарекомендовал себя как удобное решение для негабаритных экранов. Теперь Microsoft масштабирует этот опыт на обычные десктопные ПК и ноутбуки.

Цель - создать пользовательское пространство, где игры занимают центральное место.

Сервис Xbox Mode предлагает:

Упрощенный интерфейс: ваша библиотека и недавно запущенные игры всегда под рукой.

Оптимизация под контроллер: навигация в системе становится такой же удобной, как на консоли Xbox.

Минимум фоновых процессов: оболочка убирает уведомления и элементы Windows, мешающие сосредоточиться или потребляющие лишние ресурсы.

Доступ ко всем играм в одном окне

Xbox Mode не ограничивает пользователя только экосистемой Microsoft.

Через новую оболочку можно запускать:

  • Игры из подписки PC Game Pass.
  • Собственную библиотеку купленных проектов Xbox.
  • Тайтлы из сторонних магазинов (Steam, Epic Games Store и т.д.), если вы добавите их в список.

В компании отмечают, что это не замена рабочего стола, а дополнительная опция. Вы можете свободно переключаться между консольным режимом и обычной Windows 11 в любой момент.

Как активировать Xbox Mode?

Развертывание функции происходит постепенно. Пользователи в избранных регионах уже получают доступ. На глобальное внедрение придется подождать несколько недель.

Чтобы проверить наличие обновления, следует сделать следующее:

  • Открыть "Настройки" (Settings).
  • Перейти в раздел "Windows Update".
  • Включить опцию "Получать последние обновления, как только они станут доступными".

После инсталляции обновления Xbox Mode можно будет запустить через Xbox Game Bar, нажав комбинацию клавиш Windows + G.

По словам разработчиков, такой шаг является частью стратегии Microsoft по созданию "единого и последовательного игрового опыта на всех экранах" - от смартфонов и портативных консолей до мощных игровых станций.

Еще больше интересного:

