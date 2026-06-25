Первый процессор OpenAI: зачем разработчикам ChatGPT собственный чип

OpenAI представила собственный процессор Jalapeño, предназначенный для инференса - непосредственного выполнения ШИ-моделей в ответ на запросы пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Процессор Jalapeño передали исполнительному директору OpenAI Сэму Альтману и президенту Грегу Брокману руководители компании Broadcom Хок Тан и Чарли Каввас.

Совместная работа над микросхемой продолжалась в условиях строгой секретности, а официальное партнерство, позволяющее развертывать дата-центры гигаваттного масштаба вместе с Microsoft и другими партнерами, стартует уже в конце 2026 года.

Полный стек и оптимизация инференса

Интересно, что Jalapeño не является универсальным графическим процессором, адаптированным под нужды ИИ, а созданной с нуля платформой для инференса (этап применения обученной ИИ-модели или нейросети на практике) современных LLM .

Специфика архитектуры базируется на ежедневном опыте эксплуатации таких сервисов как ChatGPT, Codex и коммерческих API.

Главным преимуществом новинки является сочетание вычислительной мощности передовых ускорителей с минимальной задержкой, что важно для интерактивных продуктов.

Переход на собственную аппаратную базу позволяет OpenAI реализовать концепцию "полного стека", контролируя каждый уровень инфраструктуры .

Архитектура чипов и систем памяти.

Программные ядра (kernels) и сетевые компоненты.

Планировка вычислительных нагрузок и системы развертывания.

Конечный пользовательский опыт.

Благодаря оптимизации передачи данных внутри архитектуры реальная утилизация мощности Jalapeño приблизилась к теоретическому пику вычислительных возможностей.

В настоящее время инженерные образцы чипа уже успешно проходят тестирование в лабораториях на целевых рабочих частотах, запуская перспективные модели - GPT‑5.3‑Codex‑Spark.

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Рекордные сроки проектирования с помощью ИИ

Процесс создания Jalapeño - от первых чертежей до финального выхода на производство (tape-out) - занял девять месяцев. По словам разработчиков, это один из самых быстрых циклов разработки специализированных микросхем (ASIC) в истории индустрии высокопроизводительных полупроводников.

Подобных темпов удалось добиться благодаря глубокой синергии аппаратных и программных команд OpenAI, экспертизе Broadcom, а также привлечению действующих ШИ-моделей OpenAI для автоматизации проектирования и оптимизации отдельных элементов топологии чипа.

Таким образом компания замкнула технологический круг: нейросети, которые сейчас обслуживают пользователей, помогают улучшать железо , на котором будут работать будущие, более мощные генеративные модели.

Формирование мультинациональной экосистемы

Jalapeño станет первым поколением вычислительной платформы, масштабируемой в последующие годы.

Для внедрения этой технологической инфраструктуры OpenAI привлекла несколько ключевых индустриальных партнеров.

Кроме Broadcom , отвечающей за реализацию кремниевых пластин и высокопроизводительных сетевых решений (включая сетевой чип Tomahawk), к проекту присоединилась компания Celestica, обеспечивающая интеграцию плат, стоек и создание масштабируемых производственных систем для серверных стоек.

Главная цель проекта состоит в демократизации доступа к технологиям искусственного интеллекта .

Снижение себестоимости вычислений повлияет на скорость ответов ChatGPT, позволит агентам Codex выполнять более сложные многошаговые задачи без длительного ожидания и сделает коммерческие API-продукты более доступными для разработчиков, исследователей и малого бизнеса.