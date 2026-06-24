Google открыл первый в мире музей ИИ-искусства: экспонаты меняются в реальном времени

В Лос-Анджелесе открылся Dataland - первый в мире музей искусства искусственного интеллекта, созданный известным медиахудожником Рефиком Анадолом в партнерстве с Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google .

Пространство площадью около 2300 квадратных метров является омнисенсорной экосистемой, где цифровые данные превращаются в художественный пигмент, а картины эволюционируют в реальном времени .

Dataland стала апогеем десятилетнего пути совместной работы исследователей Google и студии Refik Anadol Studio, начавшегося в 2016 году в рамках первой программы Artists and Machine Intelligence (AMI).

Технологии Google Cloud и первая живая экспозиция

Дебютная выставка музея под названием Machine Dreams: Rainforest ("Сны машины: Тропический лес") посвящена дикой природе.

Экспозиция базируется на разработке Refik Anadol Studio - большой природной модели Large Nature Model (LNM). Это фундаментальный ИИ, обученный на гигантском массиве данных об окружающем мире.

Для превращения экологической информации в 1,2 миллиарда пикселей гипергенеративной реальности музей полностью полагается на облачную инфраструктуру Google Cloud.

Облачная экосистема Google обеспечивает работу следующих направлений:

Омнисенсорный интерактив : пространство ведет непрерывный диалог с посетителями. Алгоритмы анализируют эмоции людей в реальном времени, динамично подстраивая генеративные звуковые ландшафты и изменяя ароматы в помещении.

Генерация в реальном времени : платформа Gemini Enterprise Agent Platform и инструменты Compute Engine координируют работу комплекса сложных ИИ-моделей. Среди них - генеративно-соревновательные сети (GAN), диффузионные модели и мультимодальный ИИ Gemini.

Экологичность вычислений : вся облачная инфраструктура, на которой работают модели музея, функционирует с использованием 87% возобновляемой безуглеродной вычислительной энергии.

Технологии Google Cloud управляют всеми процессами институции - от билетных систем на входе до динамического изменения изображений на стенах галерей.

Google и медиахудожник Рефик Анадол запустили музей будущего (фото: Refik Anadol Studio)

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Поддержка новых авторов и арт-резиденция

Помимо запуска постоянной экспозиции платформа Google Arts & Culture объявила о финансовой и технической поддержке новой программы арт-резиденции Dataland AI Artist Residency .

Этот шестимесячный инкубатор создан для того, чтобы более широкое творческое сообщество получило доступ к передовым технологиям машинного обучения.

В рамках первой программы четыре отобранные художника получат индивидуальные гранты в размере 25 000 долларов, экспертную менторскую поддержку от специалистов Refik Anadol Studio, а также прямой доступ к инструментам Google Cloud и современным ИИ-моделям .

Работы, которые создатели создадут за время резиденции, будут представлены на глобальной сцене Dataland, а также официальном сайте Google Arts & Culture в конце года.