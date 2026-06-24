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Россия хотела обмануть ИИ: что раскрыл "Проект 2026"

12:12 24.06.2026 Ср
2 мин
Главная цель кампании - системное искажение первоисточников
aimg Ольга Завада
Россия хотела обмануть ИИ: что раскрыл "Проект 2026" Тайная операция РФ пытается подчинить алгоритмы (фото: Unsplash)
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Журналисты получили доступ к закрытым документам российского Агентства социального проектирования, раскрывающим масштабную операцию под названием - Проект 2026.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно утечке оказавшихся в распоряжении медийного агентства файлов частной российской структуры "Агентство социального проектирования", организация распланировала построение разветвленной сети справочных сайтов по образцу Википедии, подконтрольных медиаресурсов и фиктивных аналитических центров .

Эта инфраструктура разрабатывалась специально для того, чтобы формировать искаженное понимание политических вопросов у людей и систем искусственного интеллекта .

Суть российского "Проекта 2026"

Главная задача сделки, как свидетельствуют рассекреченные внутренние материалы "Агентства социального проектирования", заключается в установлении контроля за первоисточниками информации в интернете .

Современные алгоритмы больших поисковых систем и диалоговые ШИ-чаты используют открытые энциклопедии и справочные базы данных для обучения и формирования ответов на запросы пользователей.

Путем создания массива псевдоответчиков Википедии россияне стремятся наполнить цифровую среду скорректированными данными . Таким образом, "Агентство социального проектирования" пытается заставить ИИ и поисковые алгоритмы выдавать пользователям искривленную интерпретацию мировых политических процессов .

Техническая подготовка и координация операции

Документы утечки подтверждают, что деятельность российских операторов поддерживается развертыванием соответствующей сетевой инфраструктуры . Схемы взаимосвязей и координации кампании отражены в графических расследованиях.

В частности, технический анализ привлеченных ресурсов, проведенный с помощью инструментов безопасности DomainTools Iris Investigate, демонстрирует системную регистрацию целевых веб-сайтов, доменов и платформ, которые планировалось использовать для запуска фальшивых аналитических центров и новостных площадок .

Все эти элементы должны функционировать в рамках единой сети, координированной упомянутым частным российским агентством для масштабирования дезинформационного влияния.

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