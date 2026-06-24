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OpenAI меняет ChatGPT: что умеет новая модель Bidi 1

13:09 24.06.2026 Ср
3 мин
Ключевым элементом станет интеграция нового голосового интерфейса
aimg Ольга Завада
OpenAI меняет ChatGPT: что умеет новая модель Bidi 1 OpenAI выпустит модель Bidi 1 для живого общения с ИИ (фото: Unsplash)
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OpenAI готовится к перезапуску ChatGPT, фокусируясь на развитии Codex, агентных функций и принципиально нового голосового интерфейса. Первые упоминания о новой аудиомоделе GPT Bidi 1 уже обнаружены в коде платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Testing Catalog .

По информации профильных экспертов, ограниченный круг пользователей приложения ChatGPT уже получил доступ к тестовой версии модели, указывающей на возможный официальный релиз в ближайшее время.

Разработчики делают ставку именно на речевой интерфейс , поскольку в OpenAI считают голосовое взаимодействие основным будущим способом доступа пользователей к ИИ.

Новая модель призвана полностью ликвидировать технологический разрыв между продвинутыми текстовыми архитектурами компании и устаревшим голосовым слоем.

Технология двунаправленного дизайна и интерфейс Bidi 1

Аббревиатура Bidi расшифровывается как двунаправленный дизайн (bidirectional design). Эта архитектурная особенность позволяет ШИ-ассистенту говорить, слышать и анализировать вещание пользователя одновременно .

В настройках приложения в селекторе моделей новый инструмент появляется рядом со стандартными и расширенными вариантами, а графический пузырь голосового интерфейса меняет цвет на желтый после активации GPT Bidi 1.

Главные функциональные изменения новой модели :

Естественное подтверждение восприятия : ИИ может вставлять короткие реплики типа "окей", когда пользователь делает паузу или замедляет речь, не прерывая при этом общую канву беседы.

Мгновенное переключение задач : ассистент способен изменять алгоритм действий "на лету" - например, если попросить его сосчитать до десяти, а среди процесса приказать считать в обратном порядке, модель мгновенно подстроится под новые указания.

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Исправление контекстных багов и будущие релизы

Одним из важнейших преимуществ GPT Bidi 1 является способность удерживать логику длительного разговора в рамках единого контекста .

В предыдущих версиях голосового стека ChatGPT продолжительное общение приводило к потере ранних фрагментов диалога, что считалось слабым местом системы. Кроме того, обновленный алгоритм не вклинивается в разговор преждевременно во время длительных пауз пользователя.

OpenAI официально не анонсировала выход модели GPT Bidi 1 и не предоставил подробных спецификаций относительно следующей версии GPT 5.6. Со всем тем, развертывание интерфейса среди первых тестировщиков свидетельствует о финальной стадии подготовки продукта к релизу.

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