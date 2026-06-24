OpenAI меняет ChatGPT: что умеет новая модель Bidi 1

OpenAI готовится к перезапуску ChatGPT, фокусируясь на развитии Codex, агентных функций и принципиально нового голосового интерфейса. Первые упоминания о новой аудиомоделе GPT Bidi 1 уже обнаружены в коде платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Testing Catalog .

По информации профильных экспертов, ограниченный круг пользователей приложения ChatGPT уже получил доступ к тестовой версии модели, указывающей на возможный официальный релиз в ближайшее время.

Разработчики делают ставку именно на речевой интерфейс , поскольку в OpenAI считают голосовое взаимодействие основным будущим способом доступа пользователей к ИИ.

Новая модель призвана полностью ликвидировать технологический разрыв между продвинутыми текстовыми архитектурами компании и устаревшим голосовым слоем.

BREAKING : OpenAI является подготовкой "Bidi 1" для улучшения веб-реле!



> Новый голосовой модуль должен быть доступен в установленных, длительных стандартах и расширенных вариантах.

> Voice mode bubble будет иметь Yellow color instead of blue.



How soon? pic.twitter.com/WlfydBsHy9 — AI News TestingCatalog (@testingcatalog) Июнь 23, 2026

Технология двунаправленного дизайна и интерфейс Bidi 1

Аббревиатура Bidi расшифровывается как двунаправленный дизайн (bidirectional design). Эта архитектурная особенность позволяет ШИ-ассистенту говорить, слышать и анализировать вещание пользователя одновременно .

В настройках приложения в селекторе моделей новый инструмент появляется рядом со стандартными и расширенными вариантами, а графический пузырь голосового интерфейса меняет цвет на желтый после активации GPT Bidi 1.

Главные функциональные изменения новой модели :

Естественное подтверждение восприятия : ИИ может вставлять короткие реплики типа "окей", когда пользователь делает паузу или замедляет речь, не прерывая при этом общую канву беседы.

Мгновенное переключение задач : ассистент способен изменять алгоритм действий "на лету" - например, если попросить его сосчитать до десяти, а среди процесса приказать считать в обратном порядке, модель мгновенно подстроится под новые указания.

Читайте больше : Цифровой аватар после смерти: как ИИ стирает границу реальности и усиливает боль утраты

Исправление контекстных багов и будущие релизы

Одним из важнейших преимуществ GPT Bidi 1 является способность удерживать логику длительного разговора в рамках единого контекста .

В предыдущих версиях голосового стека ChatGPT продолжительное общение приводило к потере ранних фрагментов диалога, что считалось слабым местом системы. Кроме того, обновленный алгоритм не вклинивается в разговор преждевременно во время длительных пауз пользователя.

OpenAI официально не анонсировала выход модели GPT Bidi 1 и не предоставил подробных спецификаций относительно следующей версии GPT 5.6. Со всем тем, развертывание интерфейса среди первых тестировщиков свидетельствует о финальной стадии подготовки продукта к релизу.