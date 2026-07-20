"Отец интернета" взялся за главную проблему ИИ: в чем решение

Один из главных архитекторов современного интернета и соавтор протокола TCP/IP, Винтон Серф, присоединился к новому проекту - стал советником компании Innovation Labs, создающей открытую архитектуру для идентификации и аудита ИИ-агентов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Почему ИИ нужна идентификация?

Современные ШИ-агенты преимущественно работают внутри закрытых корпоративных систем. Однако бизнес готовится к будущему, в котором автономные программы будут свободно взаимодействовать между собой.

Главным препятствием для этого остается отсутствие единого стандарта, определяющего

Кто именно создал ИИ-агента и какие полномочия он имеет,

Кто несет юридическую и финансовую ответственность за его действия в сети,

Почему другие системы или пользователи должны ему доверять.

"Поскольку ШИИ-агенты действуют значительно активнее обычных вебсайтов, вопрос их ответственности и прослеживаемости становится критическим для дальнейшей эволюции сети", - объясняет Серф.

Как будет работать система DNSid?

Компания Innovation Labs (дочерняя структура доменного реестра Identity Digital) предложила решение под названием DNSid.

Система создает цифровые паспорта для ИИ-агентов и привязывает каждый из них к доменному имени с помощью криптографических доказательств.

По словам временной исполняющей обязанности генерального директора Innovation Labs Элли Клайн, стандарт уже тестируется несколькими крупными облачными провайдерами и компаниями в сфере кибербезопасности.

Важным преимуществом подхода является его нейтральность - разработчики не собираются приватизировать данные о регистрации, что позволяет избежать сопротивления со стороны крупных техногигантов.

Универсальные стандарты и будущее Интернета

Уинтон Серф сравнивает текущую ситуацию с ранними этапами развития сетевых протоколов. Исследователь считает, что если разработчики будут создавать изолированные решения, агенты разных компаний просто не смогут взаимодействовать.

Ключом к массовому принятию DNSid, по его мнению, должна стать его функциональность и давление со стороны самих пользователей, как это когда-то произошло с TCP/IP.

Оценивая перспективы так называемой "агентной экономики", Серф отметил, что ее доминирование не является неизбежным.

"Люди по своей природе склонны выбирать самые простые пути. Если появится возможность переложить рутинные задачи на автономных цифровых ассистентов, общество непременно этим воспользуется", - подытожил "отец интернета".