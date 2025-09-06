Первый звонок - в Украину: Сибига поговорил с новоназначенной главой МИД Британии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в соцсети Х Андрея Сибиги.
"Я искренне ценю первый звонок моей коллеги в Украину - мы воспринимаем это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании", - написал он.
Сибига поблагодарил главу британского МИД за искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность Соединенного Королевства.
"Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности. Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы", - подытожил Сибига.
Великобритания оказывает сильную поддержку Украине. В частности, 4 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи обратился к "коалиции решительных" заявив, что они дали Украине "нерушимое обещание".
Также, по словам Стармера, некоторые неназванные страны "коалиции решительных" согласились поставлять Украине дальнобойные ракеты на фоне российских массированных атак по мирным целям и гражданскому населению.
Кроме того, правительство Британии еще на 24 месяца продлило программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension.