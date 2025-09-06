UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Перший дзвінок - до України: Сибіга поговорив із новопризначеною головою МЗС Британії

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поговорив із головою МЗС Великої Британії Іветт Купер (сайт МЗС України))
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт в соцмережі Х Андрія Сибіги.

"Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України - ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії", - написав він.

Сибіга подякував главі британського МЗС за щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість Сполученого Королівства.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", - підсумував Сибіга. 

 

 

Британія надає сильну підтримку Україні. Зокрема, 4 вересня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".

Також, за словами Стармера, деякі неназвані країни "коаліції рішучих" погодилися постачати Україні далекобійні ракети на тлі російських масованих атак по мирних цілях та цивільному населенню.

Крім того, уряд Британії ще на 24 місяці продовжив програму захисту українців Ukraine Permission Extension.

