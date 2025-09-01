Британия на два года продлевает программу защиты украинцев

Как передает РБК-Украина , об этом во время выступления в Палате общин заявила министр внутренних дел Британии Иветт Купер.

Она также уточнила, что помощь семьям из Украины, Сирии и Гонконга является свидетельством того, что Британия продолжает поддерживать людей, которые бегут от преследований или конфликтов.

"Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины, продлевая программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, подробности будут опубликованы позднее", - рассказала чиновница.

Ukraine Permission Extension

Украинская программа продления разрешения на пребывание (Ukraine Permission Extension, UPE) - это схема МВД Великобритании, позволяющая продлить законное пребывание в стране еще до 18 месяцев тем гражданам Украины (и их семьям), у кого уже есть статус по одной из "украинских" визовых программ (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) либо "разрешение на пребывание вне иммиграционных правил".

Подача бесплатна и дает те же права, что и исходные статусы: работу, аренду жилья, доступ к пособиям и образованию. Заявление подается онлайн за 28 дней до истечения текущего разрешения; по итогам статус обновляется в eVisa, а биометрия может запрашиваться дополнительно. Схема открыта для заявлений с 4 февраля 2025 года.

К слову, в начале августа стало известно, что Британия начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку западные области Украины остаются безопасными для жизни.