Британия на два года продлевает программу защиты украинцев

Понедельник 01 сентября 2025 21:23
UA EN RU
Британия на два года продлевает программу защиты украинцев Иллюстративное фото: для украинских беженцев в Британии продлили программу защиты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия решила еще на 24 месяца продлить программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension.

Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления в Палате общин заявила министр внутренних дел Британии Иветт Купер.

"Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины, продлевая программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, подробности будут опубликованы позднее", - рассказала чиновница.

Она также уточнила, что помощь семьям из Украины, Сирии и Гонконга является свидетельством того, что Британия продолжает поддерживать людей, которые бегут от преследований или конфликтов.

Ukraine Permission Extension

Украинская программа продления разрешения на пребывание (Ukraine Permission Extension, UPE) - это схема МВД Великобритании, позволяющая продлить законное пребывание в стране еще до 18 месяцев тем гражданам Украины (и их семьям), у кого уже есть статус по одной из "украинских" визовых программ (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) либо "разрешение на пребывание вне иммиграционных правил".

Подача бесплатна и дает те же права, что и исходные статусы: работу, аренду жилья, доступ к пособиям и образованию. Заявление подается онлайн за 28 дней до истечения текущего разрешения; по итогам статус обновляется в eVisa, а биометрия может запрашиваться дополнительно. Схема открыта для заявлений с 4 февраля 2025 года.

К слову, в начале августа стало известно, что Британия начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку западные области Украины остаются безопасными для жизни.

