Стармер заявил о нерушимом обещании Украине и предупредил: Путину нельзя доверять
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время сегодняшней встречи обратился к "коалиции решительных" заявив, что они дали Украине "нерушимое обещание".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Выступая по видеосвязи, Стармер предупредил, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и что глава Кремля намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы наносить удары по Украине.
"Это было еще больше подчеркнуто неизбирательными атаками в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского Совета и делегации ЕС", - сказал спикер британского правительства.
По его словам, Стармер также отметил, что союзники дали Украине "нерушимое обещание".
"Премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемое обещание Украине при поддержке президента Трампа, и теперь им было понятно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина, чтобы обеспечить прекращение боевых действий", - добавил спикер.
Стармер также приветствовал новые объявления некоторых партнеров Украины о поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия.
Встреча в "коалиции решительных"
Напомним, сегодня, 4 сентября, в Париже состоялась встреча стран "коалиции решительных" по поддержке Украины. Заседание прошло в Елисейском дворце.
Участие во встрече принял и президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел ряд двусторонних встреч.
По словам Ермака, в Париже обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, усиление санкций против России и возвращение пленных.
Кроме того, среди предложений партнеров "коалиции решительных" - создание "бесполетной зоны" и патрульной миссии в Черном море.
Ожидается, что европейские лидеры также проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого планируют обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.