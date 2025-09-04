"Коалиция решительных" поставит Украине ракеты большой дальности, - правительство Британии

Некоторые неназванные страны "коалиции решительных" согласились поставлять Украине дальнобойные ракеты на фоне российских массированных атак по мирным целям и гражданскому населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

При этом в британском правительстве не стали сообщать, какие именно страны согласились предоставлять дальнобойные ракеты. Также неизвестно, что именно это будут за ракеты.

Как сказано в сообщении британского правительства, премьер-министр Британии Кир Стармер приветствовал объявления, которые сделали некоторые партнеры по коалиции относительно поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.

Встреча в Париже: что известно

В четверг, 4 сентября, в Париже прошла встреча стран "коалиции решительных" по поддержке Украины. Участие в ней принял президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео с начала мероприятия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел ряд двусторонних встреч.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время сегодняшней встречи обратился к "коалиции решительных" заявив, что они дали Украине "нерушимое обещание".

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что члены "коалиции решительных" работают над тремя основными направлениями, которые касаются гарантий безопасности для Украины и усиления обороны Европы в целом.