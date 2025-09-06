Первый звонок - в Украину: Сибига поговорил с новоназначенной главой МИД Британии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

"Я искренне ценю первый звонок моей коллеги в Украину - мы воспринимаем это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании", - написал он.

Сибига поблагодарил главу британского МИД за искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность Соединенного Королевства.

"Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности. Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы", - подытожил Сибига.