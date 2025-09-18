Первым лицам Италии усилили охрану после убийства Чарли Кирка

В Италии усилили охрану двум членам правительства. Поводом для усиления протокола безопасности стало недавнее убийство в США праворадикального активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica .

Министерство внутренних дел Италии в минувшую пятницу, 12 сентября, издало циркуляр, предусматривающий "пересмотр и вероятное усиление мер по профилям риска" в отношении двух заместителей председателя Совета министров Италии (вице-премьеров) - Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Изначально в перечень была включена и премьер-министр Джорджа Мелони, но позже ее исключили, не обнаружив угроз безопасности.

Таяни сообщил, что сегодня, 18 сентября, был повышен уровень охраны в отношении него, а также заместителя председателя Совета министров и вице-премьера Сальвини, поскольку в стране сложилась не лучшая ситуация с безопасностью.

Охрану для обоих чиновников поднимут до уровня "исключительного". Это предусматривает использование двух-трех бронированных автомобилей с тремя агентами в каждом из них.

По собственному выбору, с начала своей каденции Таяни и Сальвини пользовались охраной второго уровня. После убийства Кирка, службы безопасности признали такой режим недостаточным.