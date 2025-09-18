Першим особам Італії посилили охорону через убивство Чарлі Кірка

В Італії посилили охорону двом членам уряду. Приводом для посилення протоколу безпеки стало нещодавнє вбивство у США праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

Міністерство внутрішніх справ Італії минулої п'ятниці, 12 вересня, видало циркуляр, що передбачає "перегляд та ймовірне посилення заходів щодо профілів ризику" щодо двох заступників голови Ради міністрів Італії (віцепрем’єрів) - Антоніо Таяні і Маттео Сальвіні.

Спочатку до переліку було внесено і прем'єр-міністра Джорджу Мелоні, але згодом її виключили, оскільки не виявили загроз безпеці.

Таяні повідомив, що сьогодні, 18 вересня, було підвищено рівень охорони для нього, а також заступника голови Ради міністрів та віцепрем’єра Сальвіні, адже в країні склалася не найкраща безпекова ситуація.

Охрану для обоих чиновников поднимут до уровня "исключительного". Это предусматривает использование двух-трех бронированных автомобилей с тремя агентами в каждом из них.

За власним вибором, від початку своєї каденції Таяні й Сальвіні користувалися охороною другого рівня. Після вбивства Кірка, служби безпеки визнали такий режим недостатнім.