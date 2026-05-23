Первые истребители F-35 прибыли в Польшу после шести лет ожидания

Детали передачи истребителей

Передача первых трех самолетов, которые на местном уровне получили название Husarz, состоялась на 32-й авиабазе в Ласке. Они прибыли в страну в сопровождении польских истребителей F-16.

В польском оборонном ведомстве отметили, что технология малозаметности является ключевым элементом этих самолетов, который позволит эффективно выполнять миссии в случае конфликта с противником, имеющим передовые системы противодействия доступа.

"Мы присоединяемся к рядам стран с истребителями 5-го поколения", - заявили в министерстве.

#F35PL już w Polsce! Dołączamy do grupy państw z myśliwcami 5. generacji. F-35 posiadają właściwości "stealth", które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe. pic.twitter.com/eQQBHao1z3 - Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 22 мая 2026 года

Сроки поставок и вооружения

Варшава подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 в конце января 2020 года. Первый борт был готов еще осенью 2024 года, однако он и несколько следующих самолетов оставались в США для обучения польских экипажей.

В целом поставки авиасудов продлятся до 2029 года. Таким образом, полное выполнение заказа продлится девять лет с момента подписания соглашения.

Польские F-35 будут иметь преимущества над российскими Су-35С и Су-57 в авионике, радиолокационных системах и малозаметности.

Кроме того, самолеты Husarz получат доступ к широкому спектру высокоточного оружия - крылатых ракет JSM с дальностью 555 км, управляемых планирующих боеприпасов JDAM и GBU-39 SDB (которые уже использует Украина).

Параллельно Польша рассматривает возможность усиления своих Воздушных сил путем присоединения к проекту истребителей шестого поколения GCAP.