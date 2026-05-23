Перші винищувачі F-35 прибули до Польщі після шести років очікування

Деталі передачі винищувачів

Передача перших трьох літаків, які на місцевому рівні отримали назву Husarz, відбулася на 32-й авіабазі в Ласку. Вони прибули до країни у супроводі польських винищувачів F-16.

У польському оборонному відомстві наголосили, що технологія малопомітності є ключовим елементом цих літаків, який дозволить ефективно виконувати місії у разі конфлікту з противником, що має передові системи протидії доступу.

"Ми приєднуємося до лав країн з винищувачами 5-го покоління", - заявили в міністерстві.

Терміни поставок та озброєння

Варшава підписала контракт на купівлю 32 винищувачів F-35 наприкінці січня 2020 року. Перший борт був готовий ще восени 2024 року, проте він та кілька наступних літаків залишалися в США для навчання польських екіпажів.

Загалом поставки авіасуден триватимуть до 2029 року. Таким чином, повне виконання замовлення триватиме дев'ять років з моменту підписання угоди.

Польські F-35 матимуть переваги над російськими Су-35С та Су-57 в авіоніці, радіолокаційних системах та малопомітності.

Крім того, літаки Husarz отримають доступ до широкого спектру високоточної зброї - крилатих ракет JSM із дальністю 555 км, керованих планувальних боєприпасів JDAM та GBU-39 SDB (які вже використовує Україна).

Паралельно Польща розглядає можливість посилення своїх Повітряних сил через приєднання до проєкту винищувачів шостого покоління GCAP.