Главная » Новости » В мире

Первые истребители F-35 прибыли в Польшу после шести лет ожидания

23:10 23.05.2026 Сб
3 мин
Польша наконец-то дождалась масштабного авиационного усиления
aimg Сергей Козачук
Первые истребители F-35 прибыли в Польшу после шести лет ожидания Фото: истребители F-35 прибыли в Польшу (x.com/MON_GOV_PL)
Первые американские истребители пятого поколения F-35 прибыли в Польшу. Страна получила самолеты через шесть лет после подписания официального контракта на их закупку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и Министерство национальной обороны Польши.

Детали передачи истребителей

Передача первых трех самолетов, которые на местном уровне получили название Husarz, состоялась на 32-й авиабазе в Ласке. Они прибыли в страну в сопровождении польских истребителей F-16.

В польском оборонном ведомстве отметили, что технология малозаметности является ключевым элементом этих самолетов, который позволит эффективно выполнять миссии в случае конфликта с противником, имеющим передовые системы противодействия доступа.

"Мы присоединяемся к рядам стран с истребителями 5-го поколения", - заявили в министерстве.

Сроки поставок и вооружения

Варшава подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 в конце января 2020 года. Первый борт был готов еще осенью 2024 года, однако он и несколько следующих самолетов оставались в США для обучения польских экипажей.

В целом поставки авиасудов продлятся до 2029 года. Таким образом, полное выполнение заказа продлится девять лет с момента подписания соглашения.

Польские F-35 будут иметь преимущества над российскими Су-35С и Су-57 в авионике, радиолокационных системах и малозаметности.

Кроме того, самолеты Husarz получат доступ к широкому спектру высокоточного оружия - крылатых ракет JSM с дальностью 555 км, управляемых планирующих боеприпасов JDAM и GBU-39 SDB (которые уже использует Украина).

Параллельно Польша рассматривает возможность усиления своих Воздушных сил путем присоединения к проекту истребителей шестого поколения GCAP.

F-16 для Украины

Напомним, ранее вокруг поставок западных истребителей возникло несколько серьезных задержек. В частности Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии. Тогда стало известно, что все шесть запланированных самолетов застряли в авиаремонтном цехе на территории Бельгии, несмотря на то, что подготовка к их передаче продолжается уже более 2,5 лет.

Кроме того Украина уже 3 года ждет F-16 от самой Бельгии. В Брюсселе задержку объясняли разными причинами, в частности якобы отсутствием четких обещаний относительно сроков или заявлениями военного командования о нехватке украинских пилотов для этих бортов.

В то же время для решения кадрового вопроса Украина получила мобильные симуляторы F-16 для подготовки пилотов. Эти уникальные комплексы призваны значительно ускорить обучение украинских летчиков и сократить их путь к первому боевому вылету.

Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
