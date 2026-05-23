Первые истребители F-35 прибыли в Польшу после шести лет ожидания
Первые американские истребители пятого поколения F-35 прибыли в Польшу. Страна получила самолеты через шесть лет после подписания официального контракта на их закупку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и Министерство национальной обороны Польши.
Детали передачи истребителей
Передача первых трех самолетов, которые на местном уровне получили название Husarz, состоялась на 32-й авиабазе в Ласке. Они прибыли в страну в сопровождении польских истребителей F-16.
В польском оборонном ведомстве отметили, что технология малозаметности является ключевым элементом этих самолетов, который позволит эффективно выполнять миссии в случае конфликта с противником, имеющим передовые системы противодействия доступа.
"Мы присоединяемся к рядам стран с истребителями 5-го поколения", - заявили в министерстве.
#F35PL już w Polsce! Dołączamy do grupy państw z myśliwcami 5. generacji. F-35 posiadają właściwości "stealth", które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe. pic.twitter.com/eQQBHao1z3- Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 22 мая 2026 года
Сроки поставок и вооружения
Варшава подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 в конце января 2020 года. Первый борт был готов еще осенью 2024 года, однако он и несколько следующих самолетов оставались в США для обучения польских экипажей.
В целом поставки авиасудов продлятся до 2029 года. Таким образом, полное выполнение заказа продлится девять лет с момента подписания соглашения.
Польские F-35 будут иметь преимущества над российскими Су-35С и Су-57 в авионике, радиолокационных системах и малозаметности.
Nowi strażnicy polskiego nieba! pic.twitter.com/4tVOW6t9NB- Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2026
Кроме того, самолеты Husarz получат доступ к широкому спектру высокоточного оружия - крылатых ракет JSM с дальностью 555 км, управляемых планирующих боеприпасов JDAM и GBU-39 SDB (которые уже использует Украина).
Параллельно Польша рассматривает возможность усиления своих Воздушных сил путем присоединения к проекту истребителей шестого поколения GCAP.
F-16 для Украины
Напомним, ранее вокруг поставок западных истребителей возникло несколько серьезных задержек. В частности Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии. Тогда стало известно, что все шесть запланированных самолетов застряли в авиаремонтном цехе на территории Бельгии, несмотря на то, что подготовка к их передаче продолжается уже более 2,5 лет.
Кроме того Украина уже 3 года ждет F-16 от самой Бельгии. В Брюсселе задержку объясняли разными причинами, в частности якобы отсутствием четких обещаний относительно сроков или заявлениями военного командования о нехватке украинских пилотов для этих бортов.
В то же время для решения кадрового вопроса Украина получила мобильные симуляторы F-16 для подготовки пилотов. Эти уникальные комплексы призваны значительно ускорить обучение украинских летчиков и сократить их путь к первому боевому вылету.