Перші винищувачі F-35 прибули до Польщі після шести років очікування
Перші американські винищувачі п'ятого покоління F-35 прибули до Польщі. Країна отримала літаки через шість років після підписання офіційного контракту на їх закупівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express та Міністерство національної оборони Польщі.
Деталі передачі винищувачів
Передача перших трьох літаків, які на місцевому рівні отримали назву Husarz, відбулася на 32-й авіабазі в Ласку. Вони прибули до країни у супроводі польських винищувачів F-16.
У польському оборонному відомстві наголосили, що технологія малопомітності є ключовим елементом цих літаків, який дозволить ефективно виконувати місії у разі конфлікту з противником, що має передові системи протидії доступу.
"Ми приєднуємося до лав країн з винищувачами 5-го покоління", - заявили в міністерстві.
#F35PL już w Polsce! Dołączamy do grupy państw z myśliwcami 5. generacji. F-35 posiadają właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe. pic.twitter.com/eQQBHao1z3— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 22, 2026
Терміни поставок та озброєння
Варшава підписала контракт на купівлю 32 винищувачів F-35 наприкінці січня 2020 року. Перший борт був готовий ще восени 2024 року, проте він та кілька наступних літаків залишалися в США для навчання польських екіпажів.
Загалом поставки авіасуден триватимуть до 2029 року. Таким чином, повне виконання замовлення триватиме дев'ять років з моменту підписання угоди.
Польські F-35 матимуть переваги над російськими Су-35С та Су-57 в авіоніці, радіолокаційних системах та малопомітності.
Nowi strażnicy polskiego nieba! pic.twitter.com/4tVOW6t9NB— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2026
Крім того, літаки Husarz отримають доступ до широкого спектру високоточної зброї - крилатих ракет JSM із дальністю 555 км, керованих планувальних боєприпасів JDAM та GBU-39 SDB (які вже використовує Україна).
Паралельно Польща розглядає можливість посилення своїх Повітряних сил через приєднання до проєкту винищувачів шостого покоління GCAP.
F-16 для України
Нагадаємо, раніше навколо постачання західних винищувачів виникло кілька серйозних затримок. Зокрема Україна досі не отримала обіцяні F-16 від Норвегії. Тоді стало відомо, що всі шість запланованих літаків застрягли в авіаремонтному цеху на території Бельгії, попри те, що підготовка до їхньої передачі триває вже понад 2,5 роки.
Крім того Україна вже 3 роки чекає на F-16 від самої Бельгії. У Брюсселі затримку пояснювали різними причинами, зокрема нібито відсутністю чітких обіцянок щодо термінів або заявами військового командування про брак українських пілотів для цих бортів.
Водночас для розв'язання кадрового питання Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів. Ці унікальні комплекси покликані значно пришвидшити навчання українських льотчиків та скоротити їхній шлях до першого бойового вильоту.