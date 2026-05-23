Перші винищувачі F-35 прибули до Польщі після шести років очікування

Перші американські винищувачі п'ятого покоління F-35 прибули до Польщі. Країна отримала літаки через шість років після підписання офіційного контракту на їх закупівлю.

Деталі передачі винищувачів

Передача перших трьох літаків, які на місцевому рівні отримали назву Husarz, відбулася на 32-й авіабазі в Ласку. Вони прибули до країни у супроводі польських винищувачів F-16.

У польському оборонному відомстві наголосили, що технологія малопомітності є ключовим елементом цих літаків, який дозволить ефективно виконувати місії у разі конфлікту з противником, що має передові системи протидії доступу.

"Ми приєднуємося до лав країн з винищувачами 5-го покоління", - заявили в міністерстві.

#F35PL już w Polsce! Dołączamy do grupy państw z myśliwcami 5. generacji. F-35 posiadają właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe. pic.twitter.com/eQQBHao1z3 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 22, 2026

Терміни поставок та озброєння

Варшава підписала контракт на купівлю 32 винищувачів F-35 наприкінці січня 2020 року. Перший борт був готовий ще восени 2024 року, проте він та кілька наступних літаків залишалися в США для навчання польських екіпажів.

Загалом поставки авіасуден триватимуть до 2029 року. Таким чином, повне виконання замовлення триватиме дев'ять років з моменту підписання угоди.

Польські F-35 матимуть переваги над російськими Су-35С та Су-57 в авіоніці, радіолокаційних системах та малопомітності.

Крім того, літаки Husarz отримають доступ до широкого спектру високоточної зброї - крилатих ракет JSM із дальністю 555 км, керованих планувальних боєприпасів JDAM та GBU-39 SDB (які вже використовує Україна).

Паралельно Польща розглядає можливість посилення своїх Повітряних сил через приєднання до проєкту винищувачів шостого покоління GCAP.