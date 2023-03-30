ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первые словацкие МиГ-29 защищают украинское небо над Харьковом, - СМИ

Новина українською →
Украина, Четверг 30 марта 2023 15:33
Первые словацкие МиГ-29 защищают украинское небо над Харьковом, - СМИ Иллюстративное фото: Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29 (theavionist.com)
Автор: Наталья Кава

Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. В четверг, 30 марта, стало известно, что первые из самолетов уже защищаются украинским от российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Sita.

Предварительно первые четыре истребителя МиГ-29SA уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковом.

Самолеты, переданные в Словакии, были модернизированы в 2000-х годах. На них была установлена электроника западного производства, система навигации и замены мониторов в кабине пилота более современными.

Теоретически, такие обновления позволяют устанавливать на истребителе западные образцы вооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 марта Словакия начала передачу Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны.

Также правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МИГ-29.

Соответствующее решение приняли и польские власти. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Миг-29 Война России против Украины
NEWS
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством