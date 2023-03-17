Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине

История с поставками боевой авиации для Украины, похоже, движется к логической развязке. Пока речь идет о советских МиГ-29, которые готовы передать Польша и Словакия.

О том, что известно на данный момент, и как они помогут нашей армии, - в материале РБК-Украина .

Коалиция соседей

Разговоры о поставках истребителей МиГ-29 активизировались с новой силой. На днях стало известно, что Польша намерена передать самолеты в ближайшее время. По словам премьера Матеуша Моравецкого, польские "миги" могут поступить в течение 4-6 недель. В правительстве также отмечают, что передача истребителей поможет укрепить безопасность.

"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт вдали от наших границ", - пояснил правительственный спикер Петр Мюллер.

Он также добавил, что обсуждается возможность передачи с несколькими странами. И Варшава уже получила положительные сигналы, и готова предложить себя в роли координатора. О том, какие именно страны намерены принять участие в авиационной коалиции, не сообщается, поскольку они сами должны официально выступить с соответствующими объявлениями.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь говорит о договоренностях поставить снятые с эксплуатации МиГ-29 вместе с польской стороной. На днях этот вопрос неофициально обсуждался в Братиславе, а сегодня Кабинет министров одобрил его. При этом там намекали, что некоторые самолеты из-за технического состояния будут использоваться лишь в качестве доноров на запчасти.

Кроме того, продолжаются дискуссии относительно того, будет ли такая помощь отвечать словацкой конституции. В то же время в Словакии надеются на финансовую компенсацию от союзников, которая может составить около 900 млн долларов. На сегодня известно, что идея передачи "мигов" имеет широкую поддержку в политических кругах.

Причем не только в Словакии и Польше. Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США поддерживают планы своих партнеров. И администрация президента Джо Байдена ведет похожие переговоры с десятками стран. Что касается возможного импульса к передаче Украине истребителей западного образца, то здесь пока не все однозначно. По крайней мере представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что польская инициатива не меняет позицию Вашингтона по многоцелевым самолетам F-16.

Тем не менее в Украине считают, что процесс сдвинулся с мертвой точки. А вопросы о применении истребителей будут зависеть от их технического состояния. Министр обороны Алексей Резников уже отметил, что это не повлияет на планы весеннего контрнаступления, но способно спасти больше жизней. По его словам, успех наступления зависит о того, получится ли вынудить россиян перейти в оборону, пресечь их доминирование в воздухе и уничтожить логистику.

"В этих трех факторах, два - это авиация. Поэтому чем скорее мы получим современный самолет, тем будет лучше", - добавил он.

Сколько МиГ-29 может получить Украина

Комментируя количество истребителей для Украины, в Словакии говорят о 13 единицах. Но, как ожидается, решение правительства еще должен подтвердить местный парламент. Президент Польши Анджей Дуда обещает отправить все свои МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении. Причем первые четыре - уже в ближайшие дни.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты сейчас обслуживают и готовят", - заявил он, не назвав точного количества.

Фото: у Польши есть несколько десятков МиГ-29 (mon.gov.pl)

При этом он намекнул, что еще может быть доставлено не менее десяти "мигов". В том числе тех, которые в начале 1990-х были получены из Германии.

По данным польского портала Defence24, на сегодня в строю имеются 28 самолетов МиГ-29. Они отличаются как бортовой аппаратурой, так и уровнем износа. Например, на 23-й авиабазе в Минске-Мазовецком дислоцируются 15 единиц, которые прошли модернизацию в 2011-2014 годах.

На них установили современные системы позиционирования, бортовые компьютеры для планирования боевых операций, а также проекционные дисплеи и многофункциональные индикаторы в кабине пилота.

Другие 13 истребителей находятся на 22-й авиабазе в Мальборке, они были получены в 1990-х от Чехии и Германии. Данные самолеты не проходили существенной модернизации. Их бортовую аппаратуру привели к стандартам НАТО разве что путем перемасштабирования показателей в радионавигационном оборудовании, системах связи и распознавания "свой-чужой". Соответственно, эти самолеты эксплуатировались более интенсивно. До такой степени, что их планировали снять с вооружения еще в 2012 году, но этому помешала закупка меньшего количества американских F-16, чем планировалось.

Предположительно, польские МиГ-29 в качественно лучшую сторону отличаются от украинских современными радарами, способными выявить цель за несколько десятков, а, возможно, и до сотни километров. Также скорее всего на них интегрировали ракеты западного образца.

Отметим, передача "немецких" МиГ-29, вероятно, потребует разрешения на реэкспорт от Германии. Таким образом, и она может принять участие в авиационной коалиции.

Что известно о МиГ-29

Это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным в СССР и странах Варшавского договора на протяжении 1980-х годов, а также одним из самых широко используемых самолетов в мире.

МиГ-29 до сих пор находится на вооружении многих стран, в том числе Украины. После распада Советского Союза ей досталось 245 единицы, но в настоящее время в силу разных причин в строю находятся всего лишь несколько десятков. Они задействовались в операциях на Донбассе, и принимают активное участие в отражении российской агрессии с 24 февраля 2022 года. Известно, что частично боевые потери пытались восполнить США передачей на запчасти некоторого количества молдавских истребителей.

Потенциал МиГ-29 позволяет использовать его как для выполнения задач противовоздушной обороны и воздушного боя, так и для нанесения ударов по наземным целям. Основная задача состоит в обеспечении превосходства над противником в воздухе. Также самолет может применяться для разведки.

Воздушные силы Украины имеют в своем распоряжении МиГ-29 двух модификаций:

МиГ-29 МУ1 - с увеличенной на 20% дальностью обнаружения цели - до 100 км в передней полусфере и до 45 км в задней. К нему идут усовершенствованные ракеты с дальностью запуска до 95 км;

МиГ-29 МУ2 - развитие вышеуказанной версии, которая прошла еще восемь этапов модернизации. Это позволило применять ракеты класса "земля-воздух" и управляемые бомбы. Самолет также получил модернизованную авиаонику.

Истребители МиГ-29 вооружены авиационной пушкой 30-мм калибра с боезапасом 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет, а также 250- и 500-килограммовые авиабомбы. Кроме того, в состав вооружения входят мины и осколочные бомбы.

Основные характеристики МиГ-29:

Экипаж - 1 или 2 человека;

Максимальная скорость - 2450 км/ч на высоте 13 000 м;

Боевой радиус - 700 км;

Дальность полета - 1430 км;

Практический потолок - 18 км;

Масса пустого самолета - 10,9 т;

Максимальная взлетная масса - 18,1 т.

Отметим, в последнее время по несколько раз в день объявляют масштабные воздушные тревоги. Это связано со взлетами российских Миг-31 с аэродромов в Беларуси. Сравнивать их с МиГ-29 некорректно, поскольку это не многоцелевые истребители, а в первую очередь перехватчики.

В частности, МиГ-31 развивает скорость до 3400 км/ч, а его практический потолок составляет 20 000 м. По этим показателям он превосходит все боевые самолеты на вооружении Украины. Но основная угроза состоит в другом - МиГ-31К является основным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". На сегодня украинские средства ПВО не способны ее перехватить, поэтому при взлете тревога объявляется сразу по всей стране.

Как дополнительные МиГ-29 помогут Украине

Готовность польских и словацких соседей передать Украине МиГ-29 говорит о том, что процесс поставки боевой авиации сдвинулся с места. По мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это логическое продолжение растущей поддержки союзников.

"То, что передают авиационные комплексы, это хорошая новость с той точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача тяжелых ракетных систем, а также передача Украине танков", - отметил он.

По его словам, такая помощь увеличит возможности украинской авиации. Поскольку МиГ-29 и сегодня выполняют задачи по патрулированию, уничтожению крылатых ракет и дронов-камикадзе. Однако эффективность применения этой техники оценивается как не высокая.

В августе 2022 года стало известно, что США помогли адаптировать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM под этот тип самолетов. Благодаря им украинские пилоты могут уничтожать российские РЛС. В то же время, как подчеркивает Игнат, запуск таких ракет с истребителей типа F-16 был бы раза в три-четыре эффективнее.

В связи с этим он сомневается, что польские и словацкие МиГ-29 смогут существенно изменить ситуацию.

"Это увеличит и ресурсную, и ремонтную базу, потому что с одного самолета можно снимать запчасти, ставить на другой и так далее. Это все нужно, поскольку взять детали больше негде. Но существенно такой самолет не изменит ситуацию. Нам нужна западная техника, эффективные истребители четвертого поколения, модернизированные", - добавил он.