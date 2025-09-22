Молдова может стать плацдармом для вторжения в Одесскую область: Санду бьет тревогу

Если Россия будет контролировать Молдову, она станет плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область. Победа пророссийский сил на предстоящих выборах крайне опасна.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся под угрозой", - отметила Санду в публичном обращении.

Она уточнила, что сейчас Россия тратит сотни миллионов евро на покупку сотен тысяч голосов на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Также сотням людей платят, чтобы они "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир".

Санду призвала граждан Молдовы не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами.

Также президент добавила, что в случае установления контроля России над Молдовой последствия будут опасными как для Молдовы, так и для всего региона.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - добавила она.

Также, по словам Санду, Москва действует в Молдове через своих сообщников, которые продают страну за деньги.

"Они не верят ни в Россию, ни в Европу. Они верят только в деньги. Им нужна слабая Молдова, коррумпированная система правосудия, которая не привлечет их к ответственности ни за коррупцию, ни за измену", - обратила внимание она.