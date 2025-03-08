ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет, - источники
Ситуация за последние дни в Курской области за последние дни действительно осложнилась. Однако украинское командование пока не планирует оттуда выводить войска.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Наоборот - по словам информированных источников издания - принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.
Сейчас план агрессора, по данным издания, заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск.
Ширина украинского плацдарма в Курской области сейчас сократилась до 11 километров. Ведение обороны и боевых действий там усложняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне.
Однако, как объясняют источники, ситуация еще не катастрофическая и окружения наших войск там пока нет.
Ситуация в Курской области
Ситуация на курском плацдарме начала ухудшаться после того, как военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.
Сейчас эти войска, по словам источников, хотят пробиться к Басовке и дальше к Юнаковке Сумской области.
Следующим угрожающим шагом стал прорыв совместных подразделений РФ и солдат КНДР рядом с Куриловкой к государственной границе, на юге от Суджи.
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