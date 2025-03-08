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ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет, - источники

Курская область, Суббота 08 марта 2025 13:22
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ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет, - источники Фото: ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Ситуация за последние дни в Курской области за последние дни действительно осложнилась. Однако украинское командование пока не планирует оттуда выводить войска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Наоборот - по словам информированных источников издания - принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.

Сейчас план агрессора, по данным издания, заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск.

Ширина украинского плацдарма в Курской области сейчас сократилась до 11 километров. Ведение обороны и боевых действий там усложняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне.

Однако, как объясняют источники, ситуация еще не катастрофическая и окружения наших войск там пока нет.

Ситуация в Курской области

Ситуация на курском плацдарме начала ухудшаться после того, как военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.

Сейчас эти войска, по словам источников, хотят пробиться к Басовке и дальше к Юнаковке Сумской области.

Следующим угрожающим шагом стал прорыв совместных подразделений РФ и солдат КНДР рядом с Куриловкой к государственной границе, на юге от Суджи.

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