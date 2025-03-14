Генштаб опроверг заявления об "окружении" украинских войск в Курской области

Информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров", - заявили в Генштабе.

По их словам, ситуация за сутки существенных изменений не претерпели, а боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются.

В Генштабе уточнили, что Силы обороны осуществили перегруппировку и отошли на более выгодные рубежи обороны. Они выполняют определенные им задачи на территории Курской области.

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - сообщили в Генштабе.

Бои в Курской области

Напомним, прошлым летом Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Сейчас россияне пытаются вытеснить ВСУ с позиций.

Однако в начале марта ситуация в Курской области осложнилась. По данным источников РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск.