Кто контролирует Суджу: карты боев в Курской области

Минобороны РФ в четверг, 13 марта официально заявило о взятии под контроль Суджи Курской области. Генеральный штаб ВСУ эти заявления не комментирует, но на его картах можно увидеть, что украинские войска присутствуют в части города.

Что известно о боях за Суджу и кто контролирует город - в материале РБК-Украина ниже.

Бои за Суджу начались в августе 2024 года, когда украинские силы совершили неожиданное наступление на территорию России, взяв под контроль около 1 300 квадратных километров территории Курской области, включая город Суджу.

Курская операция имела цель создать рычаги влияния в будущих переговорах и заставить Россию перебросить войска с других важных направлений, в частности с Покровского, где враг все равно имел продвижение, но впоследствии этот натиск удалось уменьшить и даже несколько отбросить противника.

Однако в марте 2025 года российские войска, при поддержке северокорейских подразделений, начали контрнаступление в Курской области. Они использовали различные тактики, включая вылазку через газопровод. Однако эти действия в итоге все привели к сокращению территории украинского плацдарма на Курщине.

Враг давил с разных сторон, поэтому ситуация для украинского гарнизона в Судже осложнилась. Кадры с российскими флагами из центра города появились еще утром 12 марта. Сегодня Минобороны РФ официально заявило, что "вытеснило" ВСУ из Суджи.

Фото: Суджа на карте DeepState почти полностью под контролем российских войск (deepstatemap)

Судя по картам украинского проекта DeepState, россияне присутствуют в большей части города, однако его западная часть обозначена как "серая зона" (то есть такая, где ведутся бои).

Генштаб ВСУ не сообщал об отходе украинских сил из Суджи, однако уже несколько дней подряд на своих картах уменьшает территорию украинского плацдарма. При этом Генеральный штаб обозначает на своих картах присутствие украинских войск непосредственно в Судже.

Фото: согласно официальной карте Генштаба ВСУ, большинство города Суджа под контролем Украины (t.me/GeneralStaffZSU)

По данным же DeepState, ВСУ контролируют территорию к западу от Суджи, а также село Гуево на юг и его окрестности.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке, ссылаясь на геолокационные кадры, сообщают, что российские силы захватили Суджу и продвинулись к южной части Заолешенки (непосредственно к северо-западу от Суджи).

Фото: в ISW сообщают о захвате россиянами Суджи, учитывая геолокационные кадры, и добавляют, что не могут проверить данную информацию (understandingwar)

"Источник, связанный с украинской военной разведкой, заявил, что украинские силы начали отход из Суджи", - пишут аналитики.

Тем временем российские пропагандисты активно распространяют видео из Суджи. По их словам, бои якобы ведутся уже в Гончаровке.

Фото: роспропаганда пишет о боях в Гончаровке возле Суджи (deepstatemap)