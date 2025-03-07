Первые добровольцы по программе "Контракт 18-24" уже получили выплаты

"Первые добровольцы, которые пришли в армию по программе "Контракт 18-24", уже получили первые выплаты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Генштабе, этот проект о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО, социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия.

Также после года службы сможете выехать за границу, получить высшее образование бесплатно и взять ипотеку под 0%.

Спецконтракт для молодежи 18-24 лет

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны готовит специальный контракт, чтобы привлечь в армию украинцев 18-24 лет. По его словам, это не мобилизация, а контрактное предложение.

Зеленский рассказал, что "мотивационный контракт" будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.

По данным Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.