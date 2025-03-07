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Первые добровольцы по программе "Контракт 18-24" уже получили выплаты

Пятница 07 марта 2025 11:28
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Первые добровольцы по программе "Контракт 18-24" уже получили выплаты Иллюстративное фото: первые добровольцы по программе "Контракт 18-24" уже получили выплаты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине с начала февраля начал действовать проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Первые добровольцы уже получили выплаты от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Первые добровольцы, которые пришли в армию по программе "Контракт 18-24", уже получили первые выплаты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Генштабе, этот проект о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО, социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия.

Также после года службы сможете выехать за границу, получить высшее образование бесплатно и взять ипотеку под 0%.

Спецконтракт для молодежи 18-24 лет

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны готовит специальный контракт, чтобы привлечь в армию украинцев 18-24 лет. По его словам, это не мобилизация, а контрактное предложение.

Зеленский рассказал, что "мотивационный контракт" будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.

По данным Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Подробнее о спецконтракте для молодежи и его условиях - по ссылке.

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